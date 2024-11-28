Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

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Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına yanıt verdi. 'Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar. Şifrelerini ele geçirdiler' diyen Birinci, bu durumun az sayıda olduğunu ve 85 milyon kişinin verisinin bin, 2 bin dolara satılamayacağını belirtti. Katar'da iş yapan bir firmanın e-nabız ile bir ilgisi olmadığını, e-nabız'ın satılsa bile gururla söylenebileceğini ifade etti.

28.11.2024 19:23
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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci maddesinde yer alan kişisel verilere ilişkin kanun maddesinin görüşmeleri esnasında muhalefet partilerinin komisyon üyeleri, e-nabız'a yönelik siber saldırı ve verilerin çalındığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Komisyonda bulunan Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, Komisyon Başkanı Vedat Bilgin'in sorusu üzerine e-nabız'da kişisel verilerin pandemi döneminde çalınıp, çalınmadığına ilişkin açıklama yaptı.

"BAZI İNSANLARIN OLTALAMA İLE VERİLERİNİ ALDILAR"

"Böyle bir şey kesinlikle yok. Sağlık Bakanlığı, sisteminde bir kişi sadece istediği kişiyle verilerini paylaşabilir" diyen Birinci, şunları söyledi:

''Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar. Şifrelerini ele geçirdiler. Bu az sayıda bir şey. 85 milyonun verisini alan bin, 2 bin dolara mı satmaya kalkar. Bazı insanların şifreleri ele geçirilerek sistemlerine bakmışlar. Zamanında çok açıklama yaptık. Katar'da iş yapan firmanın, e-nabız ile alakası yok. Bizim sistem o kadar büyük ki bugün kodların aynı olması mümkün değil. E-nabız satılsa da gururla söyleriz. Biz Avrupa'da dördüncü sıradayız. Bir tane yabancı lisansı yok. Hepsini açık kaynakla, Türk mühendisleri yazdı. Biz şimdiye kadar hacklemeyle alakalı tereddüt yaşamadık. E-nabız'da veri sızıntısı yok.''

Sağlık Bakanlığı\'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların \'oltalama\' ile verilerini aldılar
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Harun Çelik:
    Her kurumdan leş kokusu geliyor sonumuz hayrolsun 37 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    caldilarsa yerine sahte dolar sokmuşlar ne güzel ey benim güzel ülkem vay 26 5 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Yok ya? E-devlet verileri icin de calinmadi dendi herkesin kisisel bilgileri parayla satiliyor sokakta. Bir isi de dogru yapin lan 11 0 Yanıtla
  • Vatan Sever:
    Ülkesini koruyamıyor milleti koruycakmış, bu ülkede kozmik odaya casusları doldurup türk ajanlarını katlettirdiniz la siz daha sınırları koruyamıyorsunuz 9 1 Yanıtla
  • Ali Saruhan:
    Bir bizi de satarlar. Belki satılmışızdır da 9 0 Yanıtla
  • Atlas Kayra:
    birkaç ay sonra ortaya çıkar, önce yok derler, sonra "bilgimiz dışında, inceliyoruz" derler. 3 0 Yanıtla
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