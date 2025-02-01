Sağlık Bakanlığı, Rahim Ağzı Kanseri Taramalarında Son Durumu Açıkladı

Sağlık

SAĞLIK Bakanlığı, rahim ağzı kanserine ilişkin hedef nüfusun yüzde 63,51'in HPV-DNA testi ile tarandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, rahim ağzı kanseri taramalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın, 'Sağlıklı Çözüm' adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kurumların standartlarına göre rahim ağzı kanseri taramalarının, 30-65 yaş arası kadın nüfusa 5 yılda 1 defa yapılması önerilmektedir. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre 85 milyon 372 bin 377 olan nüfusumuzdan 42 milyon 638 bin 306'sı kadın olup (hedef) 30-65 yaş arası kadın nüfusumuz 19 milyon 720 bin 817'dir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz, son 5 yılda HPV-DNA testi ile 30-65 yaş arası kadınlara yönelik 12 milyon 526 bin 591 kişiyi tarama yapmış olup, hedef nüfusun yüzde 63,51'i fiilen taranmıştır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz 2024 yılında ise ülke genelinde 3 milyon 527 bin 259 kişiyi taramış olup 2024 yılı toplam hedef nüfusunun yüzde 89,4'ü fiilen taranmıştır" denildi.

'423 TARAMA MERKEZİNDE HİZMET VERİYORUZ'

Ayrıca Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün, 2014 yılında PAP-Smear testi ile yapılan taramaları bırakıp, duyarlılığı daha yüksek olan HPV- DNA testi taramalarına geçtiği vurgulandı. Türkiye'nin dünyada ulusal bazda HPV-DNA testi ile tarama programı başlatıp sürdürebilen nadir ülkeler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, "2025 Ocak ayı itibarıyla her ilde en az bir tane olmak üzere 423 kanser tarama merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. 423 kanser tarama merkezimizden 48'i mobil kanser tarama aracı olup kırsalda ve dezavantajlı gruplara tarama hizmeti sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.