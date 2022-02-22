Sağlık Bakanlığından Çanakkale Organ Bağış Merkezine teşekkür belgesi - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığından Çanakkale Organ Bağış Merkezine teşekkür belgesi

22.02.2022 15:16
Sağlık Bakanlığından Çanakkale Organ Bağış Merkezine teşekkür belgesi

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Organ Bağış Merkezi, Sağlık Bakanlığınca teşekkür belgesine layık görüldü.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Organ Bağış Merkezi, Sağlık Bakanlığınca teşekkür belgesine layık görüldü.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, donör organizasyonları ile organ bekleyen hastalara umut olan hastane yönetimi, yoğun bakım ekibi ve organ nakli koordinatörlerinin yoğun bir mesai içinde bulunduğu belirtildi.

Bu çalışmalar kapsamında geçen yıl Türkiye ikincisi olan Çanakkale'nin, Sağlık Bakanlığı teşekkür belgesine layık görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Donör organizasyonları ile organ bekleyen hastalara umut oldukları için hastanemiz organ ve doku bağış koordinatörlerimize, yoğun bakım ekibine, destekleri için de yöneticilerimize teşekkür belgesi gönderildi. Sağlık İl Müdürümüz Op. Dr. Gökhan Baştürk tarafından Başhekim Op. Dr. Hasan Keser ve Organ Nakli Koordinatörlerimiz Uz. Dr. Azem Ülkü, Emine Karakaya ve Gönül Pınarcıoğlu'na teşekkür belgeleri takdim edilerek özverili çalışmalarından ve emeklerinden dolayı teşekkür edildi."

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Mehmet Akif Ersoy, Devlet Hastanesi, Çanakkale, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığından Çanakkale Organ Bağış Merkezine teşekkür belgesi - Son Dakika


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