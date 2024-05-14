Sağlık Bakanlığından Onaylı Randevu Sistemi - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığından Onaylı Randevu Sistemi

Sağlık Bakanlığından Onaylı Randevu Sistemi

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Onaylı Randevu' sistemiyle hastalar, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Randevu oluşturma işlemi MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya 'ALO 182' çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilecek. Randevusunu onaylamayan kişilerin yeni randevu alması kısıtlanacak. 65 yaş üstü ve kanser hastaları ise uygulamadan muaf tutulacak.

14.05.2024 10:16
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Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Onaylı Randevu" sistemiyle hastalar, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) bildirecek.

Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.

Yeni uygulamayla randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sisteme bildirmesi gerekecek.

Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak.

Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.

Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite için sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak, öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığından Onaylı Randevu Sistemi - Son Dakika

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