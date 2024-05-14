Sağlık

Sağlık çalışanları hastane bahçesinde spor yaptı

MERSİN - Mersin Şehir Hastanesi çalışanları, hastane bahçesinde düzenlenen etkinlikte müzik eşliğinde egzersiz yaptı.

Sağlık için Hareket Et Günü dolasıyla hastanenin idari binasının bahçesinde bir araya gelen sağlık çalışanları, sağlığın önemine ilişkin çeşitli pankartlar taşıdı. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından ÇBK Mersin'in maskotu 'Çuko'nun da katıldığı etkinlikte sporcular mini gösteri sundu. Gösterinin ardından sağlık çalışanları, 'sağlık için harekete geç' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte spor eğitmeni İrem Çolak ve Giray Çelik ile beraber müzek eşliğinde çeşitli egzersizler yaptı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğin ardından konuşan Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı, Sağlık için hareket Et Günü'nü tüm sağlık çalışanlarıyla kutladıklarını söyledi.

Sağlıkta hareketin önemli olduğunu vurgulayan Aydınlı, "Bütün hastalarımıza önce 'hareket edin sağlığınızı geri kazanın' diyoruz. O zaman bizler de sağlığımızı kaybetmeden önce sağlıklı hareket diyerek yola devam etmek istiyoruz. Kısa bir 'es' verdik yine çalışanlarımızla birlikte güzel bir sportif aktivite yaptık. Bundan sonra iş alanımıza dönerken de harekete devam ediyoruz merdivenleri kullanıyoruz, yürüyen merdivenleri değil. Sağlıkta harekete devam" diye konuştu.