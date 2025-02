Sağlık Çalışanlarından Dansla Normal Doğum Çağrısı

Sağlık

Sağlık çalışanlarından normal doğum için danslı paylaşım

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kadın sağlık çalışanları, sezaryen doğumdan kaçınıp normal doğumu teşvik amacıyla danslı bir paylaşım yaptı.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü o görüntüleri, "Hekiminiz sezaryen ameliyatının gerekli olduğunu söylemedikçe normal doğumu tercih ediniz" notuyla paylaştı.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan 6 kadın çalışan peş peşe sıralanıp üstte yazan normal doğum yönüne doğru dans ederken sezaryen doğuma doğru yönelenleri ardından gelen arkadaşı tutup geri çekerek normal doğum tarafına gönderdi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla çektikleri görüntüleri değerlendiren anne-çocuk sağlığı biriminde görevli hemşire Sevtap Kahrıman, "Ülkemizde son yıllardaki sezaryen doğum oranındaki artışa dikkat çektik. Amacımız normal doğumun yolunda ilerlediğinde anneye ve çocuğa birçok faydası olduğunun altını çizmekti. Her doğum, her anne, her çocuk özeldir" dedi.