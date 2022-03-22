Sağlık ekipleri kolunu inciten çocuk için seferber oldu - Son Dakika
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Sağlık ekipleri kolunu inciten çocuk için seferber oldu

22.03.2022 16:01

Sağlık ekipleri kolunu inciten çocuk için seferber oldu Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde düşüp kolunu inciten çocuk, sağlık ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri kolunu inciten çocuk için seferber oldu

AĞRI - Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde düşüp kolunu inciten çocuk,

sağlık ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Süleymankümbet köyüne bağlı Aşağı Yurt mezrasında yaşayan 15 yaşındaki Baran Akpolat, evde oyun oynadığı sırada düşüp kolunu incitti. Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olmasından dolayı çocuklarını hastaneye götüremeyen aile, durumu 112 Sağlık Ekiplerine bildirdi. Ekipler ihbar üzerine biri paletli olmak üzere iki ambulansla yola çıktı. 12 kilometrelik yolu paletli ambulansla giden ekipler, 2 metreyi bulan karı aştıktan sonra mezraya ulaşan ekipler, hastayı alarak yolun açık olduğu bölgede bekleyen ambulansa teslim etti. Çocuk ekiplerin 5 saatlik zorlu çalışmasının ardından Hamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekipleri kolunu inciten çocuk için seferber oldu
Sağlık ekipleri kolunu inciten çocuk için seferber oldu
Sağlık ekipleri kolunu inciten çocuk için seferber oldu

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Hamur, Çocuk, Ağrı, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık ekipleri kolunu inciten çocuk için seferber oldu - Son Dakika


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