Sağlık ekiplerinden Hakkari'nin zorlu coğrafyasında "aşı" seferberliği - Son Dakika

Hakkari'de sağlık ekipleri, zorlu coğrafya, soğuk hava ve kara rağmen en ücra köylere giderek vatandaşların yeni tip koronavirüs aşılarını yapıyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre 100 bin nüfusta en az Kovid-19 vakasının görüldüğü kentlerden biri olan Hakkari'de, sağlık görevlileri aşılama çalışmalarında yoğun çaba sarf ediyor.

Karlı yolları aşarak en ücra yerleşim yerlerine kadar giden, araçların gidemediği bölgelere yürüyerek ulaşan sağlık ekipleri, kapı kapı dolaşarak vatandaşlara aşı hizmeti veriyor.

Merkeze bağlı Durankaya beldesine giden ekipler, Pınarbaşı Mahallesi'nde evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşların hatırlatma dozlarını ve zamanı geçen aşılarını yaptı.

"En önemli şey vatandaşımızın sağlığı"

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Burhan Yılmaz, AA muhabirine, geçen yıl aşı çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve bu kapsamda gitmedikleri köy ve hanenin kalmadığını söyledi.

Kentin en ücra yerlerine kadar sağlık hizmeti götürdüklerini belirten Yılmaz, "Sağlık çalışanlarımızın büyük emekleri sayesinde Kovid-19 risk haritasında kentimizi 1. ve 2. dozda düşük riskli iller kategorisine kattık. Bu aşı çalışmalarından sonra hedef nüfusumuzda bulunan vatandaşlarımızın yüzde 75'ini aşılamış olduk." dedi.

Söz konuşu çalışmaların ardından kentte vaka sayılarında ciddi düşüş yaşandığını ve hastanelerdeki iş yükünün azaldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"3. doz dediğimiz hatırlatma dozu da oldukça önemli. Bu çalışmayı ilimizin zorlu coğrafyasına rağmen yürüttük. Memleketimiz, kışın çok çetin yaşandığı bir yer. Dondurucu soğuğa ve ağır şartlara rağmen ekiplerimiz yine köylere, hanelere gidiyor ve vatandaşlarımızın aşılarını yapıyor. Bizim için en önemli şey vatandaşımızın sağlığı. Ekiplerimizle bunun için elimizden gelini yapmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımızın her hafta açıkladığı aşı haritasında da 100 bin nüfusta en az vaka sayısının görüldüğü iller arasındayız. Omicron varyantının yayılmaması için 3. doz yani hatırlatma dozu ve diğer doz aşılarımızı yapmamız ve temizlik, maske ile mesafe kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor."

Ebe Fatma Emine Çetinkaya da köylere giderek zamanı gelenlerin aşısını yaptıklarını ifade ederek, "Bütün arkadaşlarımızın yoğun çalışmalarıyla mavi kategoriye geçtik. Kış mevsimindeyiz. Aşı çalışmalarımız davam ediyor. Bugün de kara bata çıka evleri gezdik. Bu tür zorlukları yaşasak da vatandaşa sağlık hizmeti götürmeye devam edeceğiz. Geçen yıl bu vakitlerde vaka sayısı daha fazlaydı. Şimdi iyi durumdayız." diye konuştu.