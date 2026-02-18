Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyet Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyet Artışı

18.02.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, sağlık hizmetleri memnuniyeti 2024'te %63,2'den 2025'te %69,4'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranı yüzde 69,4'e yükselirken, şehir hastanelerinde yüzde 71, kamu hastanelerinde yüzde 71,2, aile sağlığı hizmetlerinde yüzde 70,1 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK, 2025 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından araştırma sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetleri memnuniyet oranı önceki yıllara göre arttı.

Sağlık hizmetlerinde memnuniyet oranı 2024'te yüzde 63,2 iken, 2025'te yüzde 69,4'e yükseldi. Böylece son bir yılda 6,2 puanlık artış kaydedildi.

Şehir hastanelerindeki memnuniyet oranı ise 5,5 puanlık artışla yüzde 65,5'ten yüzde 71'e çıktı.

Kamu hastaneleri memnuniyet oranı yüzde 71,2 oldu

Sağlık alanında gerçekleştirilen düzenlemeler, hizmet kalitesinin artırılması ve dijital sağlık uygulamalarındaki iyileştirmeler, kamu hastaneleri memnuniyet oranındaki artışa katkı sağladı.

Kamu hastanelerinde sağlık hizmeti memnuniyet oranı, bir önceki yıla göre 7,2 puan artarak yüzde 71,2'ye yükseldi.

Aile sağlığı hizmetlerinde memnuniyet oranı yüzde 70'i aştı

Aile sağlığı hizmetlerindeki memnuniyet oranı da 2025'te arttı. 2024'te yüzde 65,7 olan oran, 2025'te yüzde 70,1'e yükseldi. Bu artış, koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık tesis altyapısındaki olumlu gelişmelerin somut etkilerini ortaya çıkardı.

Verilere göre, sağlık hizmetlerinin tüm basamaklarında memnuniyet oranlarında artış yaşandı. Veriler, sağlık hizmetlerine erişim, hizmet kalitesi ve hasta odaklı yaklaşımın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların, vatandaş memnuniyetine olumlu yansıdığını ortaya koydu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyet Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
Kardeş kavgasında kan aktı Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı Kardeş kavgasında kan aktı! Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

10:53
Türk gazeteciden Spalletti’yi delirten soru Şoke oldu
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
10:28
Trump’ın koltuğu sallanıyor Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
10:18
Afetin büyüklüğünü anlatan kare 3 ilden korkutan görüntüler
Afetin büyüklüğünü anlatan kare! 3 ilden korkutan görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:07:42. #7.11#
SON DAKİKA: Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyet Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.