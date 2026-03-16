Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık Müdürü Bildirici, Hayat Merkezlerini Ziyaret Etti
16.03.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Sağlık Müdürü Bildirici, sağlıklı hayat merkezlerinde hizmetleri inceledi ve sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki sağlıklı hayat merkezlerine ziyarette bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bildirici ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Babür Mimtaş, Şirintepe, Deliklitaş ve Şarhöyük sağlıklı hayat merkezlerini ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Merkezlerde sağlık personeliyle bir araya gelen Bildirici, sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sağlıklı hayat merkezlerinin toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Bildirici, merkezlerde vatandaşlara ücretsiz olarak birçok koruyucu sağlık hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Bildirici, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi.

Ziyaret sırasında sağlık çalışanlarıyla görüş alışverişinde bulunuldu, hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi adına değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sağlık, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 15:02:39. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.