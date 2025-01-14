Sağlık-Sen, Deprem Bölgesindeki Hekimlerin Sorunlarını Ele Aldı

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SAĞLIK-Sen, deprem bölgesindeki hekimlerin yaşadığı sorunları ele almak hedefiyle '6 Şubat Depremleri Hekim Çalıştayı' düzenlediğini duyurdu. Çalıştay, Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ve Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken'in katılımıyla online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, deprem bölgesindeki hekimlerin ve tüm sağlık profesyonellerinin motivasyonunu artıracak adımların atılması, hizmet puanının artırılması, hekimlere derece ve kademe ilerlemesi sağlanması, 4924'te sözleşme kadrosuna geçişte deprem bölgesindeki hekimlere kolaylık sağlanması gibi talepler üzerine değerlendirme yapıldı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin ikinci yıl dönümüne günler kala, Sağlık-Sen Hekim Komisyonu deprem bölgesinde görev yapan hekimlerin sorunlarını masaya yatırdı. Online olarak gerçekleştirilen '6 Şubat Depremleri Hekim Çalıştayı'na Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, deprem bölgesi illerin şube başkanları, hekim komisyonu il temsilcileri ve hekimler katıldı. Hekimler, hem meslek hayatlarında hem de sosyal yaşamlarına ilişkin sorunlara dikkat çekti. Deprem bölgesindeki sağlık tesislerinin durumlarının da değerlendirildiği çalıştayda, bölgenin sağlık altyapısı ve sağlık profesyonelleri için yapılması gerekenler üzerinde duruldu.

Deprem bölgesindeki hekimlerin ve tüm sağlık profesyonellerinin motivasyonlarının artırılması gerektiğine dikkat çekilen çalıştayda, hizmet puanının artırılması, hekimlere derece ve kademe ilerlemesi sağlanması istendi. 4924 sözleşme kadrosuna geçişte deprem bölgesindeki hekimlere kolaylık sağlanması ve göreve başlar başlamaz hekimlerin 4924 kadrosuna geçmeleri önerildi. Deprem bölgesinde görev yapan tüm hekimlerin ve sağlık profesyonellerinin ek ödeme katsayılarının artırılmas üzerinde de duruldu.

DOĞAN: DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL BİR ÇALIŞMA YAPMAYI PLANLIYORUZ

oplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümüne kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, "Depremler 11 ilimizi derinden sarstı. Biz depremin ikinci yıl dönümüne kısa bir süre kala hekimlerimizin yaşadığı sorunları ele alalım istedik. Amacımız hastanelerin ve tüm sağlık tesislerinin sorunlarını bu sorunları yaşayan arkadaşlarımız ile tartışıp çözüm önerilerini ortaya koymak. 'Geldiğimiz noktayı görmek, daha neler yapabiliriz' bunu planlamak için bu çalıştayı önemsiyoruz. Barınma ve kira sorunu, deprem bölgesi için Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi gibi konular üzerinde duruldu. Biz bu konuları not aldık. Bu sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi hazırlayıp somut hale getireceğiz. Deprem bölgesine özel bir çalışma yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Doğan konuşmasının devamında, "Depremlerde şehit olan vatandaşlarımıza, hekimlerimize, hemşirelerimize tüm sağlık profesyonellerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

GÜLDİKEN: SORUNLARI TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALDIK

Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken de yaptığı konuşmada, "Bu çalıştaydan çıkan sonuçları tartışıp, üzerinde çalışarak raporumuzu ortaya koyacağız. Çok verimli bir çalıştay oldu. Sorunları tüm boyutlarıyla ele aldık. Önümüzdeki süreçte ne yapmamız gerektiğine dair bir yol haritası oluşturduk. Şimdi talepleri gündeme getirerek, çalışmalarımıza hız vereceğiz" ifadelerini kullandı.