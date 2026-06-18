Sağlık-Sen'den Beytüşşebap Devlet Hastanesi Ziyareti - Son Dakika
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Sağlık-Sen'den Beytüşşebap Devlet Hastanesi Ziyareti

Sağlık-Sen\'den Beytüşşebap Devlet Hastanesi Ziyareti
18.06.2026 22:58
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Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı, hastane idarecileriyle sağlık çalışanlarının sorunlarını görüştü.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, hastane işyeri temsilcileriyle birlikte Beytüşşebap Devlet Hastanesi idarecileriyle bir araya geldi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, iş yeri temsilcisi Salan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu şube yönetim kurulu üyeleri ile birlikte göreve yeni atanan Beytüşşebap Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Aydın Gökçe'yi ziyaret ederek kurumun fiziki şartları ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarıyla ilgili beklentileri iletti.

Ziyarette Anmal, sağlık çalışanlarının fedakarlık ve özveriyle gece gündüz demeden görev yaptığını vurgulayarak, onların toplum sağlığı için gösterdiği çabanın takdire şayan olduğunu belirtti. Sağlık sektörünün en büyük gücünün, mesleğini sevgi ve inançla icra eden çalışanlar ile birlikte çalışanla istişare içinde halka en iyi hizmeti sunma gayretinde olan idareciler olduğunu ifade eden Anmal, "Sağlık çalışanlarımız, insan hayatını önceleyen, büyük sorumluluk ve özveri gerektiren kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Onların haklarını savunmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve her zaman yanlarında olmak bizim en büyük önceliğimizdir. Beytüşşebap gibi ülkemizin en ücra köşesinde, sınır bölgesindeki konumu nedeniyle burada görev yapan sağlık çalışanlarının barınma sorunları yaşamaması için daha önce de çeşitli raporlarla dile getirilip ısrarlı takipler sonucunda başlanan ve yakın bir zamanda hayata geçmesi beklenen lojmanlar, kısmen barınma sorununu gidermekle birlikte ihtiyaca cevap veremez. Çünkü sağlık hizmetinin eksiksiz sunulabilmesi için en az 100 lojmana ihtiyaç duyulmaktadır. Buralara gelen sağlık çalışanlarının barınma sorunu nedeniyle başka yerlere tayin istemesinin önüne geçilmeli ve personel eksikliği bir an önce giderilmelidir. Sağlık çalışanları angarya iş ve az sayıda sağlıkçı nedeniyle yoğun iş temposuna maruz kalmaktadır. Bu da sağlık çalışanlarımızın sabrını tükenme noktasına getirmekte, ilçenin sağlık hizmeti yükü her geçen gün artarken, mevcut kadrolarla sorunun çözülmesi mümkün olmamaktadır. Sağlık çalışanlarının sesi duyulmalı, personel yetersizliği görmezden gelinmemelidir" dedi.

Hastane Müdürü Aydın Gökçe ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, çalışanlarla birlikte zorlu coğrafya şartları ve il merkezine 3 saatlik uzaklıkta olduğunu hatırlatarak personel ve hekim eksikliklerine değindi. Gökçe, yapılan görüşmelerde eksiklerin tamamlanmasıyla ilgili taleplerini ilettiğini ifade ederek, "Burada görev yapan çalışma arkadaşlarımızla birlikte en iyi hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz. Bizler idareci olarak çalışanlarla diyalog içindeyiz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen'den Beytüşşebap Devlet Hastanesi Ziyareti - Son Dakika

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