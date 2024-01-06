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Sağlık-Sen, Tabip Odalarının Etkinliğinin ve Tüm Hekimleri Temsilinin Artırılması Konulu Toplantı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Sağlık-Sen, Tabip Odalarının Etkinliğinin ve Tüm Hekimleri Temsilinin Artırılması Konulu Toplantı Gerçekleştirdi

Sağlık-Sen, 'Tabip Odalarının Etkinliğinin ve Tüm Hekimleri Temsilinin Artırılması' konulu toplantı gerçekleştirdi. Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun değişmesi gerektiği belirtilen toplantıda, kamuda çalışan hekimlerin tabip odalarına üye olmalarını teşvik edecek ve tüm hekimlerin temsilini artıracak değişikliklerin yapılmasının önemi vurgulandı.

Sağlık-Sen, Tabip Odalarının Etkinliğinin ve Tüm Hekimleri Temsilinin Artırılması Konulu Toplantı Gerçekleştirdi
06.01.2024 - 11:17,  Güncelleme: 11:37
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Sağlık-Sen, 'Tabip Odalarının Etkinliğinin ve Tüm Hekimleri Temsilinin Artırılması' konulu toplantı gerçekleştirdi. Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun değişmesi gerektiği belirtilen toplantıda, kamuda çalışan hekimlerin tabip odalarına üye olmalarını teşvik edecek ve tüm hekimlerin temsilini artıracak değişikliklerin yapılmasının önemi vurgulandı.

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Hekim Koordinatörlüğü tarafından 'Tabip Odalarının Etkinliğinin ve Tüm Hekimleri Temsilinin Artırılması' konulu toplantı yapıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, SASAM Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile Türk Tabipler Birliği (TTB) konusunda çeşitli çalışmalar yapmış doktorlar ve hukukçuların katıldığı toplantıda, TTB'nin yapısı, mevzuat, TTB seçimleri ve seçim mevzuatı gibi konular ele alındı.

Bugüne kadar TTB'nin kuruluş amacına uygun hareket etmediği kaydedilen toplantıda, terör yanlısı söylemlerin hekimleri TTB'den uzaklaştırdığına dikkat çekildi. Meslek odalarının siyasi otorite ile toplum arasında bir denge unsuru olduğu belirtilen toplantıda, TTB Kanunu'nun değişmesi gerektiği kaydedildi.

"TABİP ODALARININ YAPISI ÇOĞULCU VE KATILIMCI OLMALI"

Tabip odalarının yapısının çoğulcu ve katılımcı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edilen toplantıda, "Nispi temsil ile azınlığın, tüm hekimleri temsil etmesinin önüne geçilmelidir. En fazla oyu alan tüm kurulları oluşturuyor, nispi temsil hakkı verilmiyor. Çok sesli bir yönetim oluşmuyor ve kontrol mekanizması da bulunmuyor" denilerek, mevcut tabip odaları eleştirildi.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELİRLENDİ

Kamuda çalışan hekimlerin tabip odalarına üye olmalarını teşvik edecek değişiklikler yapılmasının önemli olduğuna vurgu yapılan toplantıda, şu sorunlara ve çözüm önerilerine dikkat çekildi:

"Tabip odalarına üye olmaktan uzaklaştıran; TTB'nin siyasi olması ve bu yüzden etiketlenme korkusu, meslek odasını faydasız bulma veya meslek odasına ihtiyaç duymama, davet ve bilgilendirmenin olmaması, meslek odalarının tanınmaması gibi sebeplere çözümler aranmalıdır.

"Hekimlerin üye olmasını teşvik etmek için üyelik aidatları yeniden düzenlenmeli ve azaltılmalıdır.

"Bugün birçok hekimin TTB hakkında yeterince bilgisi bulunmamaktadır. Aynı zamanda vatandaşlarımız TTB'nin devletin bütünlüğü ve toplumun değerleriyle uyuşmayan açıklamalarını tüm doktorların görüşü gibi algılamaktadır.

"TTB seçimlerinde en iyi durumda bile yüzde 15'inin oy kullandığı bir süreç söz konusu. Oy kullanan hekim sayısını artırmak odanın da gücünü artırmak anlamına gelmektedir. Sandık sayısı artırılmalı ve hekimlerin kolayca ulaşabileceği birden fazla merkezde oy kullanılmalıdır.

"TTB Kanunu'nda belirtilen Sağlık Bakanlığı'nın TTB üzerindeki idari ve mali yönden denetim ve gözetim yetkisi uygulamaya geçirilmelidir.

"Tüm hekimlerin TTB'ye doğal üye olmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen, Tabip Odalarının Etkinliğinin ve Tüm Hekimleri Temsilinin Artırılması Konulu Toplantı Gerçekleştirdi - Son Dakika


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