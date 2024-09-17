Sağlıklı Beslenme Öğrenci Başarısını Artırıyor

Sağlık

Diyetisyen Ayşe Büşra Kaygısız: "Sağlıklı beslenme öğrencilerin başarısını etkiliyor"

NİĞDE - 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çağındaki çocukların, bu dönemde edindiği beslenme alışkanlığı hem başarısını hem de fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimlerini etkiliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyeni Ayşe Büşra Kaygısız okul dönemindeki çocukların kazandığı beslenme alışkanlıklarının ömür boyu devam ettiğine dikkati çekerek sağlıklı beslenme alışkanlığının çocukluk döneminden kazandırılması gerektiğini söyledi. Kaygısız; "Okula yeni başlayan özellikle 6-12 yaş gruplarda gelişim çok hızlıdır. Bu süreçte çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi açısından beslenme çok önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının erken yaşta kazanılması ilerleyen dönemlerde kronik rahatsızlıkların önlenmesinde son derece önemlidir" dedi.

"Sağlıklı kahvaltı öğrenmeyi olumlu etkiliyor"

Sağlıklı ve protein zengini kahvaltının okul çağındaki çocuklarda öğrenmeye büyük katkılar sağladığını söyleyen Diyetisyeni Ayşe Büşra Kaygısız ambalajlı gıdalara karşı da uyarılarda bulundu.

Kaygısız; "Yumurta, peynir, zeytin, ceviz ve tam buğday ekmek tüketimi çocuklar için kahvaltı tercih edilmelidir. Kahvaltı öğününün atlanması konsantrasyon düşüklüğüne, halsizlik, yorgunluk ve öğrenme güçlüğüne sebep olabilir. Gün içerisinde tüketilen abur cuburlar, fast food ürünler boş enerji kaynaklarıdır ve ilerleyen dönemlerde obezite sebebiyet verebilirler. Bu süreçte paketli ve ambalajlı gıdalar tüketilmemesine özen gösterilmeli, çocuklar için sağlıklı beslenme çantaları oluşturmalı. Beslenme çantalarında taze veya kuru meyveler, kuru yemişler içecek olarak da süt veya ayran tercih edilebilir. Hazır meyve suları bu süreçte tercih edilmemelidir, onun yerine taze sıkılmış meyve suları beslenme çantalarına konulmalıdır. Okul dönemindeki çocukların su tüketimi de önemlidir. Onların ilgilerini çekebilecek suluklarla çocuklar su içmeye teşvik edilebilir. Aktivite de çok önemli. Çocuklar okulda yaptıkları aktivitelerin dışında her gün 30-40 dakika kadar daha fiziksel aktivite yapmalıdır" diye konuştu.