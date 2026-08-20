Sağlıklı Menopoz Okulu Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlıklı Menopoz Okulu Eğitimi

Sağlıklı Menopoz Okulu Eğitimi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke'de düzenlenen eğitimde kadınlara menopoz döneminde sağlık, beslenme ve aktivite bilgileri verildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitiminde kadınlara menopoz döneminde sağlığın korunması, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam konusunda bilgiler verildi.

Söke Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, kadınların menopoz dönemini daha sağlıklı ve bilinçli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitimi gerçekleştirildi. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, menopoz döneminde kadın sağlığının korunmasına yönelik önemli konularda bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim kapsamında menopoz döneminde sağlığın korunması, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi ele alındı. Ayrıca menopoz sürecinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Kadınların menopoz sürecini sağlıklı, bilinçli ve yaşam kalitelerini koruyarak geçirmelerine katkı sağlamayı amaçlayan "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Menopoz, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlıklı Menopoz Okulu Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Hatay’da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı Hatay'da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı
Suriye’nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü Suriye'nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü
Sandıklı’da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Sandıklı'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Bir ilimiz alarm durumunda Ölü sayısı maalesef 13’e yükseldi Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
11:00
335 bin TL’ye otomobil geliyor Üstelik şarj derdi de olmayacak
335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
10:47
Masaya yumruğunu vurdu Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
10:18
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
09:44
Doğruysa yer yerinden oynar Suriye-İsrail arasında gizli görüşme iddiası
Doğruysa yer yerinden oynar! Suriye-İsrail arasında gizli görüşme iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 11:24:35. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlıklı Menopoz Okulu Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.