Medipol Mega Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Asya Naz Al, sahur sofralarında daha fazla tok tutan ve kan şekerini dengeleyen besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirtti.
Hastaneden yapılan açıklamada Al, iftara kadar tokluk hissi veren besinlere ilişkin bilgi verdi.
Yumurtanın yüksek protein içeriği sayesinde tokluk hissi sağlarken vücudun enerjisini de dengelediğini belirten Al, yoğurdun da protein ve probiyotik içeriğiyle sindirimi düzenlediğini ve tokluk hissini artırdığını vurguladı.
Al, yüksek lif ve protein içeriği zengin mercimek, nohut, fasulye gibi kuru baklagillerin, kepekli ekmek, bulgur, esmer pirinç gibi kepekli tahılların sindirimi yavaşlattığını ve tokluk süresini uzattığını aktardı.
Lif açısından zengin sebzelerin tokluk hissini artırdığına değinen Al, badem, ceviz, fındık gibi kuruyemişler ile keten ve chia tohumunun sağlıklı yağ ve lif açısından zengin olduğundan dolayı tok tuttuğunu aktardı.
Al, oruç tutarken dengeli bir beslenme programı ile enerji ihtiyacının karşılanabileceğini aktararak, protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren besinlerin ramazanda daha fazla tüketilmesi gerektiğine dikkati çekti.
İftar ve sahur öğünlerinde protein açısından zengin gıdalar tüketmenin kas onarımı için de önemli olduğunun altını çizen Al, şunları kaydetti:
"Tavuk, balık, yumurta, yoğurt ve süt gibi protein içeriği yüksek besinleri tercih edin. Lif açısından zengin gıdalar sindirimi düzenlerken tokluk hissini artırır. Bu da gün boyu enerji seviyenizi korur. Kepekli tahıllar, kuru baklagiller, sebze ve meyve gibi lif açısından zengin gıdaları tüketmek sindirimi iyileştirir ve kan şekeri seviyesini dengeler. Zeytinyağı, avokado, kuruyemişler ve tohum gibi sağlıklı yağlar vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar."
Son Dakika › Sağlık › Sahur Sofralarında Tok Tutan Besinler Tüketilmeli - Son Dakika
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