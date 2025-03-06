Sahurda Karbonhidrat Tüketimine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sahurda Karbonhidrat Tüketimine Dikkat!

Diyetisyen Hande Demir, sahurda lifli gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

06.03.2025 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahurda karbonhidrat ağırlıklı tüketim yapılmamalı

Diyetisyen Hande Demir:

"Sahurda hamur işi, kek, pasta, börek, poğaça gibi besinler yerine peynir, yumurta, mevsimine uygun yeşillikler ve ekmek olarak daha lifli olan çeşitler tercih edilmelidir"

ADANA - Ramazan Ayı'nda doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Hande Demir, "Sahurda hamur işi, kek, pasta, börek, poğaça gibi besinler yerine peynir, yumurta, mevsimine uygun yeşillikler ve ekmek olarak daha lifli olan çeşitler tercih edilmelidir" dedi.

Ramazan ayının başlamasıyla beraber oruç tutan vatandaşlara iftar ve sahurda doğru beslenme ile ilgili uyarılarda bulunan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyetisyenlerinden Hande Demir, "Ramazan ayı ile birlikte oruç tutmaya başladığımızda ruhsal ve bedensel anlamda arınma sürecine giriyoruz. Bu arınmanın sağlıklı olabilmesi için yeterli ve düzenli beslenmeye dikkat etmemi gerekiyor"diyerek önerilerde bulundu.

"Sahuru atlamamakta fayda var"

Öğünlerin çok önemli olduğunu ve özellikle sahuru atlamamak gerektiğine dikkat çeken Demir, "Sahurda peynir, yumurta, bol yeşillik, mümkünse kepekli, çavdar veya tam buğday ekmek tüketmek bizim için faydalı olacaktır. Bu şekilde beslenmek hem daha uzun süre tok tutacaktır hem de gün içerisinde enerjimizin daha yüksek olmasını sağlayacaktır. Bununla beraber sahurda çok yağlı, çok baharatlı, çok tuzlu yiyecekler tüketmek, tüm gün boyunca mide hazımsızlıkları ve rahatsızlıklara sebebiyet vereceği için tuttuğumuz orucun biraz daha zor geçmesine sebep olacaktır. Bu nedenle sahuru daha hafif yiyeceklerle, kahvaltı öğünü şeklinde veya hafif zeytinyağı ve sebze olacak şekilde tüketmenizi öneriyorum" diye konuştu.

İftarda olabildiğince kontrollü tüketim öneriyoruz"

Ramazan ayının bolluk bereketle beraber zengin iftar sofralarını beraberinde getirdiğini belirten Demir, "Orada da ölçüyü çok kaçırmamakta fayda var. Çünkü vücut 12-13 saatlik açlığın ardından besin alımına geçiyor. Çok hızlı bir şekilde çok fazla besin tüketirsek, iftar sonrasında karında şişlik, gaz, ağrı, mide bulantısı gibi problemlerle karşılaşabiliriz. Bu nedenle iftarda olabildiğince kontrollü tüketimi öneriyoruz. Orucumuzu açarken en başta iftariyelik dediğimiz kuru hurma ve zeytin gibi besinlerle başlamak, arkasından bir kase çorba tüketip bir süre ara verdikten sonra, ızgara, haşlama ya da fırında pişirme yöntemleriyle hazırlanmış et ya da sebze yemeğimizi, yanında kepekli, tam buğday ya da tam tahıl gibi bir karbonhidrat grubu tüketmek faydalı olacaktır. İftar sonrasında ise çok şerbetli tatlı, ağır kızartılmış tatlılar tüketilmesini önermiyoruz. Bunun yerine meyveli tatlıları veya güllaç gibi sütlü tatlılar tüketebiliriz. Sonrasında hareketsiz kalmayıp, hafif tok karınla yavaş tempoda yürüyüşler ya da egzersizler, metabolizmayı hızlandırmak ve kilo kontrolü sağlamak açısından bize yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Sahurda karbonhidrat ağırlıklı tüketim yapılmamalı"

Sahurda çok fazla karbonhidrat ağırlıklı tüketim yapılmaması gerektiğini de kaydeden Demir, "Hamur işi, kek, pasta, börek, poğaça gibi besinler yerine peynir, yumurta, mevsimine uygun yeşillikler ve ekmek olarak daha lifli olan çeşitler tercih edilmelidir. Yanında süt, ayran, cacık gibi gıdalar tüketmek hem daha uzun süre tok kalmaya, hem de gün içerisinde enerjimizin yüksek olmasına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yemeğin muhakkak yavaş tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Demir, "Beyin, yemek yemeye başladıktan 15-20 dakika sonra 'doydum' sinyalini vermeye başlıyor. Biz 12-13 saatlik açlığın arkasından hızlı bir şekilde yemek yemeye başladığımızda 15-20 dakika içerisinde normal zamanda tükettiğimiz miktardan çok daha fazla besin tüketiyoruz ve bu bizim enerji alımımızı artırmış oluyor. Sonrasında akşamı dinlenerek geçirirsek enerji verimi olmamış oluyor ve bu açık kiloya sebebiyet veriyor. Ayrıca Ramazan ayı ile değişen besin düzeni ve azalan öğün sayısı metabolizmamızın yavaşlamasına sebebiyet veriyor. Bu nedenle metabolizmanın yavaşlaması için kendi besin tüketimimizi azaltmamız gerekiyor. Biraz daha dikkatli yemek yiyoruz, daha uzun süre çiğneyerek yiyoruz. Yavaş yavaş ve miktarını kontrol ederek tüketim yaptıktan sonra hafif tok karın ile hafif bir yürüyüş veya egzersiz öneriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Hande Demir, Diyetisyen, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sahurda Karbonhidrat Tüketimine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 00:34:03. #7.12#
SON DAKİKA: Sahurda Karbonhidrat Tüketimine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.