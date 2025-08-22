Sakal Ekimi Talebi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Sakal Ekimi Talebi Artıyor

Sakal Ekimi Talebi Artıyor
22.08.2025 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Mehmet Erdoğan, sakal ekiminin erkek estetiğinde özgüveni artıran kalıcı bir çözüm olduğunu belirtti.

SMİLE Hair Clinic Kurucu Ortağı Dr. Mehmet Erdoğan, "Sakal ekimine talep her geçen gün artıyor. Özellikle yurt dışından gelen hastaların yoğun ilgi gösterdiği sakal ekimi operasyonları, doğal görünümü ve kalıcı sonuçlarıyla erkekler arasında hızla yaygınlaşıyor. Özgüveni artıran kalıcı bir çözüm sunuyor" dedi.

Dr. Mehmet Erdoğan, "Klinikte, saç ekiminde olduğu gibi sakal ekiminde de FUE (Follicular Unit Extraction) tekniğini uyguluyoruz. Ancak, sakal ekimi saç ekimine göre daha fazla teknik hassasiyet gerektiriyor. Sakal kılları, saç tellerine göre farklı yön ve açılarla çıkış yapar. Bu nedenle doğal bir görünüm için, ekim sırasında her bir kökün yüzün anatomik yapısına uygun şekilde yerleştirilmesi gerekir. Sakal ekiminde her zaman saçtan daha yatay bir açıyla çalışmak gerekir. Saç önden başlayıp daha dik açılarla ekilebilse de, yüzün yan kısımlarında ve sakalda köklerin mutlaka daha yatay (lateral) açıyla yerleştirilmesi gerekir. Bu da yüksek el becerisi ve dikkat isteyen bir iştir. Kişiye özel bu planlama, sakal ekimini daha özenli bir mikrocerrahi sürece dönüştürüyor" diye konuştu.

Dr. Erdoğan, sakal ekimine olan ilgiyi şu sözlerle değerlendiriyor:

"Sakal artık sadece bir moda unsuru değil; erkek yüz estetiğinde karakteristik bir öğe haline geldi. Yüz hatlarını daha güçlü göstermek isteyen birçok hastamız, sakal ekimiyle doğal ve dolgun bir görünüm elde ediyor. Bu da kişinin dış görünümüne ve özgüvenine doğrudan yansıyor."

Sakal ekimi operasyonlarının genellikle lokal anestezi altında, 3 ila 6 saat sürdüğünü belirten Dr. Erdoğan, iyileşme sürecinin oldukça konforlu geçtiğini söyleyerek "Hastalarımız çoğunlukla birkaç gün içinde sosyal hayatlarına dönebiliyor. İlk iki haftalık süreç özel bakım gerektirse de, yaklaşık 6 ila 12 ay içinde doğal ve kalıcı sonuçlar net bir şekilde görülebiliyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası hasta sayısındaki artışa dikkat çeken Dr. Erdoğan, "Kliniğimiz, yalnızca Türkiye'den değil; Avrupa, Amerika, İngiltere ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkeden hastaya hizmet veriyor. Estetik uygulamalara bakış açısı son yıllarda büyük bir değişim geçirdi. Sadece saç değil, sakal ve kaş gibi detaylar da artık erkek görünümünün ayrılmaz bir parçası. Yurt dışından gelen hastalarımız, hem yüksek tıbbi standartlara hem de kişiselleştirilmiş estetik sonuçlara önem veriyor. Türkiye'nin bu alandaki başarısı, deneyimli doktorların süreci baştan sona yürüttüğü model ve uluslararası düzeydeki hizmet kalitesinden kaynaklanıyor" dedi.

Dr. Erdoğan, "Sakal ekimine olan ilgi yalnızca görünümle sınırlı değil. Uzmanlara göre, saç ve sakal kombinasyonu, erkekler için daha bütüncül bir estetik anlayış sunuyor. Bu yaklaşımın, önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi bekleniyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mehmet Erdoğan, Uluslararası, Güzellik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sakal Ekimi Talebi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Sinan Burhan’ın esprili “avokado“ sorusuna sunucudan bomba yanıt Sinan Burhan'ın esprili "avokado" sorusuna sunucudan bomba yanıt
Erzurum’da düğüne gölge düşüren olay Yarıda kestiler Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Galatasaray Zaniolo’nun bonservisini belirledi Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Nafaka davasında karar Icardi Wanda’ya servet ödeyecek Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 11:53:25. #7.12#
SON DAKİKA: Sakal Ekimi Talebi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.