Sakal Ekimi Talebi Artıyor

SMİLE Hair Clinic Kurucu Ortağı Dr. Mehmet Erdoğan, "Sakal ekimine talep her geçen gün artıyor. Özellikle yurt dışından gelen hastaların yoğun ilgi gösterdiği sakal ekimi operasyonları, doğal görünümü ve kalıcı sonuçlarıyla erkekler arasında hızla yaygınlaşıyor. Özgüveni artıran kalıcı bir çözüm sunuyor" dedi.

Dr. Mehmet Erdoğan, "Klinikte, saç ekiminde olduğu gibi sakal ekiminde de FUE (Follicular Unit Extraction) tekniğini uyguluyoruz. Ancak, sakal ekimi saç ekimine göre daha fazla teknik hassasiyet gerektiriyor. Sakal kılları, saç tellerine göre farklı yön ve açılarla çıkış yapar. Bu nedenle doğal bir görünüm için, ekim sırasında her bir kökün yüzün anatomik yapısına uygun şekilde yerleştirilmesi gerekir. Sakal ekiminde her zaman saçtan daha yatay bir açıyla çalışmak gerekir. Saç önden başlayıp daha dik açılarla ekilebilse de, yüzün yan kısımlarında ve sakalda köklerin mutlaka daha yatay (lateral) açıyla yerleştirilmesi gerekir. Bu da yüksek el becerisi ve dikkat isteyen bir iştir. Kişiye özel bu planlama, sakal ekimini daha özenli bir mikrocerrahi sürece dönüştürüyor" diye konuştu.

Dr. Erdoğan, sakal ekimine olan ilgiyi şu sözlerle değerlendiriyor:

"Sakal artık sadece bir moda unsuru değil; erkek yüz estetiğinde karakteristik bir öğe haline geldi. Yüz hatlarını daha güçlü göstermek isteyen birçok hastamız, sakal ekimiyle doğal ve dolgun bir görünüm elde ediyor. Bu da kişinin dış görünümüne ve özgüvenine doğrudan yansıyor."

Sakal ekimi operasyonlarının genellikle lokal anestezi altında, 3 ila 6 saat sürdüğünü belirten Dr. Erdoğan, iyileşme sürecinin oldukça konforlu geçtiğini söyleyerek "Hastalarımız çoğunlukla birkaç gün içinde sosyal hayatlarına dönebiliyor. İlk iki haftalık süreç özel bakım gerektirse de, yaklaşık 6 ila 12 ay içinde doğal ve kalıcı sonuçlar net bir şekilde görülebiliyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası hasta sayısındaki artışa dikkat çeken Dr. Erdoğan, "Kliniğimiz, yalnızca Türkiye'den değil; Avrupa, Amerika, İngiltere ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkeden hastaya hizmet veriyor. Estetik uygulamalara bakış açısı son yıllarda büyük bir değişim geçirdi. Sadece saç değil, sakal ve kaş gibi detaylar da artık erkek görünümünün ayrılmaz bir parçası. Yurt dışından gelen hastalarımız, hem yüksek tıbbi standartlara hem de kişiselleştirilmiş estetik sonuçlara önem veriyor. Türkiye'nin bu alandaki başarısı, deneyimli doktorların süreci baştan sona yürüttüğü model ve uluslararası düzeydeki hizmet kalitesinden kaynaklanıyor" dedi.

Dr. Erdoğan, "Sakal ekimine olan ilgi yalnızca görünümle sınırlı değil. Uzmanlara göre, saç ve sakal kombinasyonu, erkekler için daha bütüncül bir estetik anlayış sunuyor. Bu yaklaşımın, önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi bekleniyor" diye konuştu.