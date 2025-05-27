Sakarya'da Ücretsiz Lazerle Hemoroid Tedavisi - Son Dakika
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Sağlık

Sakarya'da Ücretsiz Lazerle Hemoroid Tedavisi

27.05.2025 19:52
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Sakarya'da devlet hastanelerinde ücretsiz lazerli hemoroid tedavisi uygulanıyor, hastalar aynı gün taburcu.

Basura lazerli çözüm: Hem modern hem ücretsiz

5 dakika süren lazerli tedavide hastalar aynı gün taburcu oluyor

Op. Dr. Doğangün: "Poliklinik hizmetlerinde en sık karşılaştığımız hastalıkların başındaki geliyor"

"Hemoroidal hastalık ciddi bir rahatsızlık olarak insanların hayat konforunu bozuyor"

SAKARYA - Özel sağlık kuruluşlarında ücretli olarak uygulanan lazerli hemoroid (basur) tedavisi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde ücretsiz olarak yapılıyor. Uygulanan lazer yöntemi sayesinde hastalar hem modern hem de ücretsiz bir tedaviye ulaşırken aynı gün taburcu oluyor.

Halk arasında basur olarak bilinen ve birçok insanın ortak sorunu olan hemoroid tedavisine modern dokunuş olan lazer yöntemi, Sakarya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde ücretsiz olarak yapılıyor. Özel sağlık kuruluşlarında ücretli olarak uygulanan bu yöntemin şehirdeki iki devlet hastanesinde uygulanması sayesinde hastalar hem modern hem de ücretsiz bir tedaviye ulaşıyor. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muhammed Doğangün, hastalığın tedavisinde kullanılan lazer yönteminin son yıllarda yaygınlaştığını ve büyük kolaylık sağladığını belirtti. Yaklaşık 5 dakika süren bu işlemin ardından hastaların aynı gün taburcu olabildiğini ifade eden Doğangün, lazer tedavisinin devlet hastanelerinde tamamen ücretsiz olarak sunulduğunu söyledi.

"Poliklinik hizmetlerinde en sık karşılaştığımız hastalıkların başındaki geliyor"

Hastalığın tanımını yapan Op. Dr. Muhammed Doğangün, "Hemoroidal hastalık makat bölgesinin sol kısmındaki damar ve kas yapılarının birlikte büyümesi ile genişlemesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlık. Uluslararası kaynaklarda da insanların yaklaşık yarısının ömrünün bir döneminde bu hastalıkla karşı karşıya kaldığını bizlere göstermekte. Bizlerinde poliklinik hizmetlerinde en sık karşılaştığımız hastalıkların başındaki geliyor. Bu hastalıkların pek çok tedavisi var. Öncelikli olarak insanların yemelerine, içmelerine, su tüketmelerine önem veriyoruz. Bunlara dikkat etmeyen kişilerde bu hastalığın belirgin bir şekilde ortaya çıktığı bir gerçek. Yine aynı şekilde hareketsizlik, sürekli olarak ayak durma ya da sürekli olarak oturmaya bağlı olarak ta bu hastalık yaygın bir şekilde ortaya çıkmaktadır" dedi.

"5-6 dakikalık ve günübirlik bir işlem oluyor"

Lazerli tedavi sürecini aktaran Doğangün, "Biz bu hatalığı tanımlarken dört evreye ayırıyoruz ve bunu muayene keşifleriyle gerçekleştiriyoruz. Hastalarımız bize başvurduğunda onları çok iyi dinlememiz gerekiyor ve dinlediğimiz zaman hastalığın sebebini ortaya koymaya çalışıyoruz. Eğer ki keşiflerde evre bir varsa bunlardan kurtulması için cerrahi bir endikasyon koymuyoruz ama hastalarımızın rahatsızlığı evre2- evre3 haline gelmişse biz bu hastalarda lazer dediğimiz yöntemle sorunu çözmeye çalışıyoruz. Biz bu sorunu lazer probuyla bölgeye girerek damarları küçültüyoruz. Bu işlem bizim içi yaklaşık 5-6 dakikalık ve günübirlik bir işlem oluyor. Biz hastalarımıza yarım günlük bir uyku verecek şekilde hazırlıyoruz ve hastanemize geliyorlar ve geldikleri günde de taburcu olabiliyorlar. Evre 4 hastalarda ise ameliyat yapılması gerekiyor, lazer bu hastalarda çok işe yaramıyor" diye konuştu.

"Hemoroidal hastalık ciddi bir rahatsızlık olarak insanların hayat konforunu bozuyor"

Doğangün, "Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde bu lazer tedavi yapılabiliyor. Bunun pek çok devlet hastanesinde yapılmadığını biliyoruz. Bunun için gerek İl Sağlık Müdürlüğümüz, gerek hastane yönetimi ellerinden gelen her şeyi yapıyor ve bize bu imkanı sağlıyor. Bizim lazer cihazımız tedarik edildiği için müdürlük ve hastanemiz tarafından bu işlemi hastalarımıza ücretsiz olarak sağlıyoruz. Devlet hastaneleri dışında yapılan lazerli tedavi yönteminin fiyatlarını bilmiyorum ama hastalarımız, çok yüksek meblağlarda yapıldığını söylüyor. Bu birazda hastanın hizmet almasıyla ilgili bir hadise ama bizden bu hizmeti almak isteyenlere tamamen ücretsiz bir şekilde sağlıyoruz. Önemli olan hastalıkları ortaya çıkmadan engellemesi tarafındayız, bütün hekimlerde böyledir. Hemoroidal hastalık ciddi bir rahatsızlık olarak insanların hayat konforunu bozuyor. Önemli olan suyu, lifli gıdaları bol tüketmek, hareketlerle ilgili sorun varsa bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Böyle bir rahatsızlık varsa da bir uzmana başvurmaktan çekinmemek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sakarya'da Ücretsiz Lazerle Hemoroid Tedavisi - Son Dakika

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