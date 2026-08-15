Samsun'a 6 Milyar TL'lik Sağlık Yatırımı - Son Dakika
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Samsun'a 6 Milyar TL'lik Sağlık Yatırımı

Samsun\'a 6 Milyar TL\'lik Sağlık Yatırımı
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Sağlık Bakanlığı, Samsun'da sağlık yatırımlarını tamamlayarak 6 milyar 416 milyon TL kazandıracak.

Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'da sürdürülen sağlık yatırımlarının tamamlanmasıyla kente toplam 6 milyar 416 milyon TL'lik yatırım kazandırılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın 2025-2026 sağlık tesisleri yatırımları kapsamında Samsun Şehir Hastanesi, Ayvacık Toplum Sağlığı Merkezi ve Vezirköprü Acil Sağlık Merkezi tamamlandı. Kentte yapımı devam eden yatırımlar arasında 1 milyar 649 milyon TL proje bedelli 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin yüzde 62'si, 40 milyon TL proje bedelli Çarşamba Sağlıklı Hayat Merkezi ve ek binalarının yüzde 87'si tamamlandı.

Atakum Devlet Hastanesi'nin yüzde 46'sı tamamlandı

566 milyon TL proje bedelli 50 yataklı Alaçam-Yakakent Devlet Hastanesi'nin yüzde 90'ı, 2 milyar 420 milyon TL proje bedelli 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi'nin yüzde 46'sı tamamlandı. 283 milyon TL proje bedelli 25 yataklı Ayvacık Devlet Hastanesi'nin yüzde 13'ü, 50 milyon TL proje bedelli Yakakent Aile Sağlığı Merkezi'nin ise yüzde 40'ı tamamlandı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne 600 milyon TL'lik yeni bina

Hastane yatırımlarının yanı sıra Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının yapımı da sürüyor. İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde yapımına devam edilen 599 milyon TL proje bedelli Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Binası; halk sağlığı laboratuvarı, sağlıklı hayat merkezi, aile sağlığı merkezi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni de bünyesinde barındıracak.

Projenin yüzde 25'i tamamlanırken, 24 bin 689 metrekare arsa alanına sahip yatırımın kapalı alanı 21 bin 750 metrekare olacak. Yüklenici firma tarafından yapımı sürdürülen projenin 500 gün içerisinde, 4 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Samsun'a 6 Milyar TL'lik Sağlık Yatırımı - Son Dakika

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