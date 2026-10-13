Samsun Atakum\'da 10 dakika suda kalan 18 yaşındaki kuaför tedaviyle hayata tutundu

Yozgat'tan Samsun'a gelen 18 yaşındaki kuaför, Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçirdi. Yaklaşık 10 dakika suda kaldıktan sonra çevredekiler tarafından kurtarılan genç, kaldırıldığı hastanede Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya'nın uyguladığı tedaviyle hayata tutundu.

Olay, 11 Eylül tarihinde Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Denizevleri Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yozgat'tan Samsun'a gelen Duran İnan (18), denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınan ve yaklaşık 10 dakika boyunca suyun içinde kalan genç, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Ambulansla VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne kaldırılan İnan, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya'nın uyguladığı tedaviye olumlu yanıt veren genç, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"Ayağım bir anda boşa geldi"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Duran İnan, "Yüzüyordum ve ayağım bir anda boşa geldi. Çırpınırken geri toparlayamadım. Gerisini hatırlamıyorum. Denize bir daha girerim fakat o kadar derine gitmem" dedi.

"Karadeniz göründüğü gibi değil, çok tehlikeli"

Genç hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Genç, bilinci kapalı olarak sudan çıkarıldı. İlk yardım konusunda erken müdahale edilememiş fakat onu sudan çıkaran kişilerden biri sağlıkçıydı. Tedaviye çok iyi yanıt verdi. Artık ailesine kavuşuyor ve taburcu ettik. Karadeniz göründüğü gibi değil. Her zaman söylendiği gibi çok tehlikeli maalesef. Pastırma sıcaklarına aldırmayın, dikkatli olun" diye konuştu.