Samsun Canik\'te yaklaşık 100 anne adayına normal doğum eğitimi verildi

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen programda uzmanlar, anne adaylarına normal doğum konusunda bilinçlenmenin önemine dikkat çekerek, "Bilinmezlik her zaman bir endişe ve korku oluşturur" mesajını verdi. Program kapsamında yaklaşık 100 anne adayına gebelik, doğum ve doğum sonrası süreç hakkında eğitim verilirken, doğum çantası da dağıtıldı.

Canik ilçesinde, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında anne ve bebek sağlığına yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Canik Belediyesi, Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü, Samsun Şehir Hastanesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğinde Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa yaklaşık 100 anne adayı katıldı. Akademisyenler ve Sağlıklı Hayat Merkezi koordinatör ebeleri tarafından verilen eğitimlerde, gebelikten doğuma kadar anne adaylarının bilinçlendirilmesi hedeflendi. Programda konuşan OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğr. Üyesi Zeynep Barol, doğumun risk bulunmadığında fizyolojik ve doğal bir süreç olduğunu söyledi. Doğumun anne ve bebeğin uyum içinde olduğu yaşamsal bir olay olduğunu ifade eden Barol, anne adaylarının doğum süreci hakkında bilgi sahibi olmalarının önemine dikkat çekti.

"Bilinmezlik her zaman bir endişe ve korku oluşturur"

İlk kez doğum yapacak kadınların doğum sürecinde neler yaşayacağını merak ettiğini belirten Barol, "İnsan doğası, bilmek ister ve ilk kez doğum yapacakken çok heyecanlanırız. Bilmek isteriz ne olacak, ağrılarım nasıl olacak, hastaneye ne zaman gideceğim, ne zaman geleceğim? O yüzden ben bilinçlenmelerini çok öneriyorum. Bilmeleri lazım. Hem doğum sürecinin nasıl bir doğası olduğunu, yani doğumun doğasını, hem kendilerinin nasıl bir ağrı eşiği olduğunu, destekleyecek sistemleri nasıl organize edeceklerin bilmeleri gerekiyor. Yani onların kendilerinin hayatına hakim olmaları lazım. Bilinmezlik her zaman bir endişe ve korku oluşturur. O bilinmezliğin içinde 'Ne yapacağım?' diye endişelenmek yerine süreci anlamaya çalışmak, o süreçte neleri daha iyi kontrol edebilirler, buna odaklanmaları doğumu çok daha güzel, istenildiği gibi geçirmelerini sağlayacaktır" diye konuştu.

Gebe okulunun önemi

Gebe okullarının anne adaylarının bilinçlenmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Barol, devlet tarafından sağlanan bu hizmetlerle gebelerin ebelere ve doğum süreciyle ilgili bilgilere ulaşabildiğini söyledi. Sezaryen oranlarının artmasında anne adaylarının korku ve endişelerinin de etkili olduğunu dile getiren Barol, doğum sürecinde kadınların kendi sorumluluklarını alarak sürece hazırlanmaları gerektiğini ifade etti.

"Eğer bir kadın normal doğurabiliyorsa normal doğurmalıdır"

Samsun Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Eda Gökdağ ise normal doğumun, herhangi bir komplikasyon veya engel bulunmadığı durumlarda tercih edilmesi gereken doğum şekli olduğunu söyledi. Normal doğumun anne ve bebek açısından çeşitli faydaları bulunduğunu belirten Gökdağ, "Doğru olan normal doğumdur. Yani olması gerekendir. Eğer bir kadın normal doğurabiliyorsa, riskleri yoksa normal doğurmalıdır. Çünkü annenin toparlanması, bebeğin ilerideki sağlık durumunu belirleyecek şekilde faydaları, katkıları olduğu için ilk tercihimiz, eğer bir komplikasyon ya da bir engel yoksa, normal doğumu tercih etmeliyiz. Normalde olması gereken tüm doğumlar içerisinde yüzde 15-20 sezaryen yer kaplamalı sadece. Ama bizim 2022'deki verilerimize göre yüzde 60'ı, yani tüm doğumlarımız içerisinde yüzde 60'ı sezaryen. Yani aslında biz gereksiz sezaryen yapıyoruz ya da anneler gereksiz sezaryen istiyorlar. Yani aslında normal doğurabilecek bir kesimi o arada kaçırmış oluyoruz. Gerçekten gebe okuluna gelen ve gelmeyen kesim arasında farklar oluyor. Onlar daha bilgili, kendilerinin neyle karşılaşacağını bilip ona göre hareket edebiliyorlar" şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi'nden anne ve bebeklere destek

Canik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Kemal Tural, sağlıklı ailelerin güçlü toplumun temelini oluşturduğunu söyledi. Kurumlar arası iş birliğini önemsediklerini belirten Tural, "Bizler Canik Belediyesi olarak şuna inanıyoruz; Güçlü bir toplumun inşası, huzurlu ve sağlıklı bir aileden geçiyor. Bu vesileyle bu annelerimizin tebessümü, doğacak çocuklarımızın ilk nefesi gerçekten bizim için bir umut vesilesi. Gebelikten doğuma ve doğum sonrasına kadar ilgili kurumlarla çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"100 anne adayına eğitim verildi"

Canik İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gözde Güleç Sarı ise programın anne ve bebek sağlığının korunması amacıyla düzenlendiğini söyledi. Yaklaşık 100 anne adayının eğitimlere katıldığını belirten Sarı, "Bugün programımızda anne adaylarımız, yaklaşık 100 tane anne adayımızı akademisyenlerimiz eşliğinde, aynı zamanda Sağlıklı Hayat Merkezimizin koordinatör ebeleri eşliğinde eğitime aldık. Bu eğitimde gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçten bahsettik. Anne ve bebeğin sağlığı el verdiği sürece fizyolojik olanın normal doğum olduğu bilincini gebelerimize aktarmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Canik Belediyesi arasında imzalanan "Canik'te Her Bebek Değerli, Her Anne Özel" protokolüne de değinen Sarı, gebe okulunda eğitim alan anne adaylarına doğum destek paketi hazırlandığını söyledi. Sarı, hazırlanan paketlerin program kapsamında anne adaylarına dağıtıldığını ifade etti.

Program sonunda anne adaylarına Canik Kaymakamı Şeref Aydın'ın eşi Özlem Nom Aydın ve Canik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Kemal Tural tarafından doğum çantası verildi.