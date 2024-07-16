Samsun'da Aile Sağlığı Merkezinde Doktorlar Arasında Kavga

Sağlık

Aile sağlığı merkezinde 3 doktor birbirine girdi

Sağlık müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı

SAMSUN - Samsun'da bir aile sağlığı merkezinde 3 doktor arasında kavga çıktı. Yaşanan olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Aile Sağlığı Merkezindemeydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aile Hekimi Uzman Dr. S.M.T ile aynı yerde görev yapan Dr. D.D. arasında kişisel problemlerden dolayı ilk olarak sözlü tartışma çıktı. Akabinde olay yerine Dr. D.D.'nin eşi Dr. O.D.'nin gelmesiyle olay fiziksel temasa döndü. Kavga eden doktorlar o sırada aile sağlığı merkezinde bulunan kişiler tarafından ayrıldı. Doktorlar sağlık kuruluşlarına giderek darp raporu aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattığını ve randevu konusunda bir sıkıntı olmadığını bildirdi.

Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.