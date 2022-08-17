Doktor çift çoğu zaman ameliyatlara birlikte giriyor - Son Dakika
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Doktor çift çoğu zaman ameliyatlara birlikte giriyor

17.08.2022 11:04
Doktor çift çoğu zaman ameliyatlara birlikte giriyor

Samsun'da aynı hastanede yan yana odalarda görev yapan kulak burun boğaz uzmanı çift, çoğu zaman ameliyatlara birlikte giriyor.

Samsun'da aynı hastanede yan yana odalarda görev yapan kulak burun boğaz uzmanı çift, çoğu zaman ameliyatlara birlikte giriyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1999 yılında mezun olan Başat Fethallah (48) ve Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini 2000 yılında bitiren Canan Usta Fethallah'ın (44) yolları İstanbul Fatih Sultan Mehmet Hastanesinde asistanlık yaptıkları dönemde kesişti.

Bir süre sonra hayatını birleştiren ve iki çocukları olan çift, Samsun Gazi Devlet Hastanesinde 16 yıldır birlikte görev yapıyor.

Hastanenin poliklinik bölümünde yan yana muayenehaneleri bulunan doktor çift, hastanede de evde de birbirlerine destek oluyor. Çift, çoğu zaman ameliyatlara birlikte giriyor.

"Birbirimize destek olmak güven hissi veriyor."

Operatör doktor Başat Fethallah, AA muhabirine, 23 yıldır mesleğini severek yaptığını söyledi.

Eşiyle staj dönemlerinden bugüne birlikte çalıştıklarını anlatan Fethallah, "Zor bir meslek icra ediyoruz. Yoğun bir çalışma ortamımız var. İki kulak burun boğaz hekimi olarak burada birbirimize destek oluyoruz. Ameliyatlara gerektiği zaman birlikte giriyoruz. Fikir alışverişi ve planlama konusunda birbirimize destek oluyoruz." dedi.

Uzun yıllar birlikte çalışma düzenine alıştıklarını vurgulayan Fethallah, şunları söyledi:

"Birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Hem bizim için hem hastalar için yararlı oluyor. Beraber, yan yana çalışıyor olmak, birbirimize destek olmak güven hissi veriyor. Ameliyata girerken yanınızda çok güvendiğiniz bir hekimin, aynı zamanda eşinizin olması en başta güven veriyor. O ameliyata daha rahat giriyorsunuz. Bu da sonuçlara etki ediyor. Birbirimize desteğimiz devam ediyor."

İki kız çocuklarının olduğunu dile getiren Fethallah, aynı desteğin evde de sürdüğünü, birçok konuda eşiyle görev dağılımı yaptıklarını belirtti.

"Hastalar da bundan gayet memnun"

Operatör doktor Canan Usta Fethallah da eşiyle çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Meslekte 22. yılını doldurduğunu, eşi ile çalışmanın her zaman avantajlarını yaşadığını ifade eden Fethallah, "Birbirimize destek olmamız, birlikte çalışmamız benim için rahat ve güven verici oluyor. Eşimin yanımda olması bana hep güven veriyor." diye konuştu.

Hastaların da bu durumdan memnun olduğunu ifade eden Fethallah, şunları kaydetti:

"Hastalar da bayağı ilgi gösteriyor. 'Eşiniz mi? Birlikte mi çalışıyorsunuz? Birlikte mi ameliyatlara giriyorsunuz?' gibi... Bazı ameliyatlara birlikte girebiliyoruz. Normalde ayrı ayrı bireyler olarak çalışıyoruz ama özellikli durumlarda hastalarımızı birlikte tedavi edebiliyoruz. Hastalar da bundan gayet memnun. Alıştılar. 16 yıldır burada olunca onların da beraberliğimiz ve evliliğimiz hakkında bilgileri var."

Asistanlık sürecinde ilk ameliyatlarını da birlikte yaptıklarını belirten Fethallah, eşinin tecrübelerinden yararlandığını, aynı birlikteliğin evde de sürdüğünü, yaptıkları iş bölümüyle birbirlerine evde de destek olduklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doktor çift çoğu zaman ameliyatlara birlikte giriyor - Son Dakika

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