 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Kök Hücre Nakliyle 8 Hastaya Umut - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Kök Hücre Nakliyle 8 Hastaya Umut

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) sayesinde 3 ayda 8 hastaya nakil yapıldı. Merkezde 15 donör taraması gerçekleştirildi ve uygun donörlerden kök hücreler toplanarak tedavi amaçlı nakil yapıldı.

Samsun\'da Kök Hücre Nakliyle 8 Hastaya Umut
26.01.2024 - 14:40,  Güncelleme: 14:46
Abone Ol

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 ay önce kurulan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) sayesinde 8 hastaya nakil yapıldı.

Kentte 3 ay önce hizmet veremeye başlayan merkezde 15 donör taraması gerçekleştirildi. Donörlerden doku grubu uyan 8 hasta için kök hücreler toplanarak tedavi amaçlı kemik iliği nakil merkezine yollandı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, AA muhabirine, kök hücre nakli sayesinde lenfoma ve lösemi gibi pek çok kemik iliği hastalığının başarıyla tedavi edildiğini söyledi.

Bu hastalıklarla mücadele eden ve kök hücre nakli bekleyen hasta sayısının Türkiye'de yaklaşık 3 bin civarında olduğuna işaret eden Uras, "Bu hastalarımız hayata tutunmak için bizden destek bekliyorlar. Biz de müdürlük olarak bu hastalara uygun kemik iliği bağışçısının bulunabilmesi için Türk Kızılay iş birliğiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezimizi (TÜRKÖK) kurduk. Türkiye'de 8 ilde bulanan merkez, Karadeniz bölgemizdeki tek TÜRKÖK merkezi olma özelliğine sahiptir." dedi.

Uras, merkezin 3 ay önce açıldığına işaret ederek, "Buradan 18 ile 50 yaş aralığındaki sağlıklı ve kan verme şartlarını kendinde bulunduran tüm vatandaşlarımızı merkezimize gönüllü olmaya davet ediyorum. Lenfoma ve lösemi gibi kemik iliği hastalıklarıyla mücadele eden hastalarımız sizden destek bekliyorlar. Bu desteği merkezimizde 5 dakikalık bir işlemle verebilir ve siz de kök hücre bağışçılarımız arasına katılabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sude Hatun Aktimur ise merkez sayesinde lösemi veya lenfoma gibi kemik iliği kanseri olan hastalara umut olduklarını belirterek, yılda 80 ila 100 kök hücre toplamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Samsun, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Samsun'da Kök Hücre Nakliyle 8 Hastaya Umut - Son Dakika


15:26
İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18
Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu

Son Dakika
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18 Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:44:03. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Kök Hücre Nakliyle 8 Hastaya Umut - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement