Samsun'da Nadir Kalıtsal Kas Hastalığı Tedavi Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Nadir Kalıtsal Kas Hastalığı Tedavi Edildi

Samsun\'da Nadir Kalıtsal Kas Hastalığı Tedavi Edildi
24.02.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

55 yaşındaki Murat İşi'ne Pompe hastalığı teşhisi kondu, tedavisi başarıyla uygulandı.

Samsun'da 55 yaşındaki hastaya nadir görülen kalıtsal bir kas hastalığı olan Pompe hastalığı teşhisi konuldu.

Samsun Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde, nadir görülen kalıtsal bir kas hastalığı olan Pompe hastalığı (Glikojen Depo Hastalığı Tip II) tanısı konulan Murat İşi'nin (55) tedavisi başarıyla uygulandı.

Samsun Şehir Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzman Dr. Mehlika Berra Özberk Pamuk gazetecilere yaptığı açıklamada, erişkin başlangıçlı Pompe hastalığının oldukça nadir görülen bir hastalık olduğunu söyledi.

Pompe hastalığının kas yıkımı ve solunum tutulumu ile ilerleyen bir hastalık olduğunu dile getiren Pamuk, "Tedavi olarak tek seçenek enzim replasman tedavisi tek tedavi seçeneği olarak yer alıyor. Nöromusküler hastalıklar birimimizin multidisipliner yaklaşımı sayesinde hastalığın tanısını koyduk ve bugün de ilk tedaviyi başarıyla uyguladık. Nadir bir hastalık olduğu için de gözden kaçabilme ihtimali var. Bu nedenle farkındalığa sahip olmak gerekir." dedi.

Hastalığın teşhisinin zor olduğunu kaydeden Pamuk, "Erişkin başlangıçlı Pompe hastalığı sinsi seyirli, solunum tutulumlu ve kas yıkımıyla giden bir hastalık. Nadir bir hastalık olduğu için de gözden kaçabilme ihtimali var. Bu nedenle farkındalığa sahip olmak gerekir. Nöromusküler Hastalıklar Birimi olarak multidisipliner bir yaklaşımla Pompe tanısını koyduk ve genetik olarak da doğruladık. Samsun'da erişkin başlangıçlı tedavi alan başka hasta yok. Çocukluk çağı başlangıçlı olan hastalarımız var. Erişkin başlangıçlı hastalık olarak Samsun'da ilk kez bu tedaviyi uyguladık." ifadelerini kullandı.

Hastanın miyopati (kas hastalığı) tanısıyla takipli bir hasta olduğunu söyleyen Pamuk, şunları kaydetti:

"Hastada solunumsal tutunum ve başka bulgularının olması üzerine yaptığımız detaylı incelemede Pompe tanısını doğruladık. Bu tedavisi olan metabolik miyopatilerden bir tanesi. O yüzden bizim için çok değerli nadir hastalıklardan biri. Tedavisi olan hastalıklardan biri olduğu için de kas yıkımını durdurmak, solunum fonksiyonlarının kötüleşmesini durdurmak ve hastalığın gidişatını yavaşlatmak için enzim replasman tedavisi uygulanıyor. Tedavi 14 günde bir uygulanacak çünkü Pompe hastalığında zaten bu enzimin yapılmasının eksikliği olması nedeniyle hastalık ortaya çıkıyor. Bu yüzden enzim replasman tedavisi devamlı olarak verilmesiyle yapılacak bir tedavi. 28 Şubat, tüm dünyada Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü olarak biliniyor. Hastamız vasıtasıyla biz de nadir hastaların yalnız olmadığını ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz."

Kaynak: AA

Hastane, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Samsun'da Nadir Kalıtsal Kas Hastalığı Tedavi Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:27:42. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Nadir Kalıtsal Kas Hastalığı Tedavi Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.