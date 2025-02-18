Samsun'da Yutma Polikliniği Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Samsun'da Yutma Polikliniği Açıldı

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Samsun'da açılan Yutma Polikliniği, hastalara erken tanı ve multidisipliner değerlendirme imkanı sunuyor.

18.02.2025 15:10
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Samsun'a yeni Yutma Polikliniği: Hastalar artık geç tanı almayacak

SAMSUN - Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 'Yutma Polikliniği' hizmete girdi. Yutma bozukluğu olan hastalar artık bu poliklinikte bulunan farklı alandaki doktorlar tarafından multidisipliner olarak değerlendirilerek erken tanı alacak.

Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Yutma Polikliniği, düzenlene törenle hizmete açıldı. 3 ay yapılan ön çalışma sonrasında Yutma Polikliniği, bölgeye hizmet verecek şekilde faaliyete geçti. Yutma problemi olan hastaların farklı doktorlar tarafından değerlendirileceği polikliniğe son teknoloji cihazlar yerleştirildi. Hastalar polikliniğe başvurarak tedavi olmaya başladı.

"Erken tanı alabilecek"

Yeni açılan yutma polikliniği hakkında bilgi veren Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, "Yaklaşık 3 aydır yaptığımız fizibilite çalışmaları sonrasında bugün itibarıyla polikliniğimizi açmış bulunmaktayız. Yutma bozukları polikliniğimiz bölgeye hizmet veriyor. Yaklaşık 5 bölüm hocası: Nöroloji, kulak burun boğaz, yutma terapisti, diyetisyen ve gastroenteroloji hocalarımızla birlikte eş zamanlı olarak hastalarımızı değerlendirip eş zamanlı tanı koyduğumuz poliklinikteyiz. Yutma bozukluğu olan farklı gruptaki hastalarımız mevcuttur. İnme hastaları, kanser hastaları, nörolojik hastalar, KBB'nin kronik hastaları gibi farklı hastalarımız mevcuttur. Bu hastalar farklı farklı bölümleri gezerek geç tanı almakta ve tedavileri çok daha geç olmaktadır. Bizim diğer yutma bozuklukları ile farkımızda burada ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de yutma bozuklukları polikliniği halen hazırda görev yapmakta. Ancak bizim polikliniğimiz gibi örnekler Türkiye'de daha az sayıda mevcuttur. Hastalara bu konfor alanı sağlamaktadır" dedi.

Hastalarda beslenme eksikliği ve kas kaybı gelişebilir"

Yutma hastalığı hakkında bilgi veren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Doğan, "Yutma bozukluğu aslında toplumda sanılandan daha fazla görülen bir hastalıktır. Yemek borusu ile ilgili hastalıklarda yine yutma bozukluğu gözükebiliyor. Nörolojik hastalıklarda biz yutma bozukluğunu çok sık görüyoruz. Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların ilerleyen dönemlerinde, inme hastalarının erken dönemlerinde yutma bozukluğu olabiliyor. Hatta hastaların yüzde 3'ünde kalıcı yutma bozukluğu olabiliyor. Yutma bozukluğu aslında çoğu zaman bir hastalığı semptomu olarak geliyor. Bazen polikliniğimize sadece yutma bozukluğu şikayeti ile ilgili gelen hastalarımız da mevcuttur. Yutma güçlüğü ile başvurup ALS tanısı koyduğumu hastamız olmuştu. Gıdaların yemek borusuna ulaştıramayıp soluk borusuna kaçması sıkıntılı bir durumdur. Zatürreye, hastanede yatışa neden olabilir. Hatta ölüme kadar gidebilir. Böyle bir sıkıntı varken diğer bir yandan yutma bozukluğu yaşayan hastalarda beslenme eksikliği gelişebilir. Kas kaybı gelişebilir" diye konuştu.

Polikliniğin açılışına Samsun Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Çallı, doktorlar ve hastane personelleri katıldı.

Kaynak: İHA

Hastane, Eğitim, Sağlık, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Samsun'da Yutma Polikliniği Açıldı - Son Dakika

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