Samsun Şehir Hastanesi'ne Taşınma Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
Samsun Şehir Hastanesi'ne Taşınma Süreci Devam Ediyor

14.04.2026 14:47
Samsun'da sağlık hizmetlerini tek çatı altında toplamak amacıyla hayata geçirilen Samsun Şehir Hastanesi'ne taşınma süreci hız kesmeden devam ediyor. Planlanan takvim doğrultusunda birçok birim yeni hastanede hizmet vermeye başlarken, kalan bölümlerin de kısa sürede taşınması hedefleniyor.

"Dahiliye bazı branşlar ve diğer bölümler hafta sonu taşınıyor"

Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek şunları söyledi: "Bugüne kadar yeni şehir hastanemize çocuk hastalıkları, kadın doğum, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları ve plastik cerrahi birimlerini taşıdık. Bu birimler, yeni şehir hastanemizde hizmet vermektedir.

Taşınma sürecimiz devam etmektedir. Bu hafta sonu itibarıyla üroloji, fizik tedavi, psikiyatri ve dahiliye bölümlerini de taşıyarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Dahiliye bölümüyle birlikte endokrinoloji ve romatoloji bölümlerini de taşıyacağız. Ancak dahiliyenin diğer alt branşları olan hematoloji, gastroenteroloji ve nefroloji bölümlerini henüz taşımıyoruz.20 Nisan'da sağlık kurulunu da yeni hastaneye taşıyarak, heyetlerimizin artık yeni hastanede yapılacağını bilmenizi isterim. Bundan sonra taşınma süreçlerimiz daha hızlı ilerleyecek. Haziran ayına kadar hastanenin tüm bölümlerini yeni şehir hastanesine taşıyarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Son aşamaya geldiğimizde acil servisi iki noktada hizmet verecek şekilde planladık. Hem mevcut hastanemizdeki acil servis açık olacak hem de şehir hastanesindeki acil servis hizmet vermeye devam edecektir." - SAMSUN

Kaynak: İHA

