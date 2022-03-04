Şanlıurfa'da "Pulmoner Hipertansiyon Uygulamalı Eğitim" toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesinde "Pulmoner Hipertansiyon Uygulamalı Eğitim" toplantısı düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu birlikteliğinde akciğer tansiyonu olarak bilinen Pulmoner Hipertansiyon (PAH) konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

HRÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Demirbağ, toplantıdaki konuşmasında, PAH'ın az görülen bir hastalık olduğunu, farkına varılmadığında ilerleme gösterdiğini ve ileri evrelerde tüm tedavilere rağmen iyileşmenin tam sağlanmadığını ifade etti.

Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akbulut da nedeni bilinmeyen nefes darlığı şikayetleri olan hastalarda PAH olabileceğinin düşünülmesinin, tanı koymada izlenecek yaklaşımın nasıl olması gerektiğinin konularında bilgi verdi.

Akbulut, çalışma grubu olarak Türkiye genelinde yaptıkları eğitimlerle bu hastalara güncel tedavilerin istenen nitelikte sunulması için gerekli çabaları gösterdiklerini söyledi.

Toplantıya HRÜ Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek, Kalp Damar Cerrahisi Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın ile Göğüs Hastalıklarından Doç. Dr. Şerif Kurtuluş'un katkıları ve farklı bölümlerde çok sayıda hekimin görüşlerinin paylaşıldığı etkinlikte, PAH konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.