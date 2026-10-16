Şanlıurfa'da Yeşilay 3 yılda YEDAM'a başvuran 306 kişiden 245'ini sigaradan kurtardı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yeşilay 3 yılda YEDAM'a başvuran 306 kişiden 245'ini sigaradan kurtardı

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Şanlıurfa\'da Yeşilay 3 yılda YEDAM\'a başvuran 306 kişiden 245\'ini sigaradan kurtardı
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Şanlıurfa'da son 3 yılda Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) tütün bağımlılığından kurtulmak için başvuran 306 kişiden 245'i sigarayı bıraktı. Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, okul, cezaevi, cami ve sokaklarda bilgilendirme yapıp bağımlıları ücretsiz danışmanlığa yönlendiriyor.

Şanlıurfa'da son 3 yılda Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) tütün bağımlılığından kurtulmak amacıyla başvuran 306 kişiden 245'i yürütülen çalışmaların ardından sigarayı bıraktı.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda şube görevlileri ve gönüllüler, okullar, camiler, cezaevleri, öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ile cadde ve sokaklarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Tütünün zararlarını anlatan ekipler, bağımlılıktan kurtulmak isteyenleri ücretsiz danışmanlık hizmeti sunan YEDAM'a yönlendiriyor.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadelede önleyici ve danışmanlık çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Tütün kullanımının insan sağlığının yanı sıra ekonomi ve doğaya da zarar verdiğini belirten Çiftçi, "YEDAM, bağımlılıkla mücadele eden kişilere ücretsiz hizmet veriyor. Şanlıurfa'da son 3 yıl içinde yaklaşık 306 kişi tütün bağımlısı olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvurmuş. Bu başvurulardaki oranımız da 10 kişiden 8'i tütünü bırakmış." diye konuştu.

"Sigaraya, elektronik sigaraya, nargileye hayır diyoruz"

Elektronik sigaranın özellikle gençler arasında zararsız bir ürün gibi algılanabildiğine dikkati çeken Çiftçi, "Çok masumane görülen, içine aromalar katarak gençleri farklı bir formatta zehirlemenin yollarına gidiliyor. Elektronik sigaranın sigaradan da daha zararlı olduğu bilim kurulumuz tarafından, açıklandı. Tütüne hayır diyoruz. Sigaraya, elektronik sigaraya, nargileye hayır diyoruz." dedi.

Tütün ürünlerinin zararlarına ilişkin farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Çiftçi, bu yıl ortaokullar ile liselerin 9'uncu sınıflarındaki öğrencilere yönelik 216 okulda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) programı kapsamında eğitim ve seminerler düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının yalnızca okullarla sınırlı olmadığını vurgulayan Çiftçi, cezaevleri, denetimli serbestlik birimleri, camiler, Kur'an kursları, KYK yurtları ve gençlik merkezlerinde de bilgilendirme faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

Cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretler gerçekleştirdiklerini, broşür dağıtarak tütünün zararlarını anlattıklarını dile getiren Çiftçi, bağımlılıktan kurtulmak isteyenleri 115 numaralı danışma hattına yönlendirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Yeşilay 3 yılda YEDAM'a başvuran 306 kişiden 245'ini sigaradan kurtardı - Son Dakika
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