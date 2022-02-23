Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde görüntülü görüşme merkezi hizmete başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde görüntülü görüşme merkezi hizmete başladı

23.02.2022 12:32
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde görüntülü görüşme merkezi hizmete başladı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde görüntülü görüşme merkezi hizmete girdi.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde görüntülü görüşme merkezi hizmete girdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirilmesinin ardından hastaların ve yakınlarının mağdur olmaması için görüntülü görüşme merkezi devreye alındı.

Merkezin hizmete başlamasıyla, yoğun bakımda yatan hastalarla yakınları anlık görüntülü görüşebiliyor. Türkiye'de sayılı hastanede bulunan sistemle tedavi gören hastalar yakınlarına personel eşliğinde görüntülü olarak gösteriliyor.

Görüntülü ziyarette ayrıca hastanın tedavisiyle ilgilenen doktor da yakınlarına, hastalarına ilişkin bilgiler aktarıyor. Personel eşliğinde yapılan sesli ve görüntülü konuşma imkanının sağlandığı yöntem sayesinde hastanın moralinin en üst seviyede tutulması sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek, bu yöntem sayesinde hasta ve hasta yakınlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelebildiğini, doktorlar tarafından da hastanın durumuna ilişkin bilgilendirmenin yapıldığını kaydetti.

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Harran Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde görüntülü görüşme merkezi hizmete başladı - Son Dakika


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