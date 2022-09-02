Şanlıurfa'da gözünde dışa kayma olan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da gözünde dışa kayma olan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

02.09.2022 16:52
Şanlıurfa'da gözünde dışa kayma olan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi'nde gözünde dışa kayma olan kişi ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi'nde gözünde dışa kayma olan kişi ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sağ gözünde dışa kayma rahatsızlığı bulunan Yakup Yıldız, HRÜ Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Lokman Balyen tarafından muayene edildi..

Yıldız, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doktor Öğretim Üyesi Lokman Balyen, ameliyatın çok başarılı geçtiğini ve hastanın kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Hastanın daha önce bazı hastanelerde operasyon geçirdiği dile getiren Balyen, "Şaşılık ve Nistagmus nedeniyle polikliniğimize başvuran tüm hastalarımızı sorunsuz bir şekilde tedavi ve ameliyat ediyoruz. Hastanın şaşılık nedeniyle daha önce ameliyat geçirmiş olması hem de hastanın duane sendromu olması sebebiyle çok zor bir vaka idi. Hastanemizin imkan ve kaynakları ile hastamızı sorunsuz bir şekilde ameliyata aldık ve ameliyat ettik. Ameliyat sonrası her iki gözü de paralel ve mükemmel bir vaziyete geldi. Hastamızın göz kaymasından dolayı psikolojisi de düzeldi. Artık aynalara bakıp insanların arasına rahatlıkla çıkabilecek." ifadelerini kullandı.

HRÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek ise bölgede birçok merkezde yapılamayan operasyonların hastanelerinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da market denetimi: Kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi Şanlıurfa'da market denetimi: Kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Kaynak: AA

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Ameliyat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da gözünde dışa kayma olan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:27:06. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da gözünde dışa kayma olan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement