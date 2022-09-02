Şanlıurfa'da gözünde dışa kayma olan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi'nde gözünde dışa kayma olan kişi ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sağ gözünde dışa kayma rahatsızlığı bulunan Yakup Yıldız, HRÜ Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Lokman Balyen tarafından muayene edildi..

Yıldız, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doktor Öğretim Üyesi Lokman Balyen, ameliyatın çok başarılı geçtiğini ve hastanın kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Hastanın daha önce bazı hastanelerde operasyon geçirdiği dile getiren Balyen, "Şaşılık ve Nistagmus nedeniyle polikliniğimize başvuran tüm hastalarımızı sorunsuz bir şekilde tedavi ve ameliyat ediyoruz. Hastanın şaşılık nedeniyle daha önce ameliyat geçirmiş olması hem de hastanın duane sendromu olması sebebiyle çok zor bir vaka idi. Hastanemizin imkan ve kaynakları ile hastamızı sorunsuz bir şekilde ameliyata aldık ve ameliyat ettik. Ameliyat sonrası her iki gözü de paralel ve mükemmel bir vaziyete geldi. Hastamızın göz kaymasından dolayı psikolojisi de düzeldi. Artık aynalara bakıp insanların arasına rahatlıkla çıkabilecek." ifadelerini kullandı.

HRÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek ise bölgede birçok merkezde yapılamayan operasyonların hastanelerinde gerçekleştirildiğini kaydetti.