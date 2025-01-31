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Sağlık

Sarı Serum Tehlikesi

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Uzmanlar, 'sarı serum'un grip tedavisinde etkili olmadığını ve ciddi yan etkilere yol açabileceğini vurguladı.

31.01.2025 12:39
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Sarı serum, çözüm değil büyük tehlike

KONYA - Halk arasında "sarı serum" olarak bilinen, vitamin ve ilaç içeren serum ilaçları bağışıklığı güçlendirmek amacıyla kullanılsa da, uzmanlar alkol komasında kullanılmak için ortaya çıkmış bu tedavinin muhtemel tehlikeli sonuçları ile ilgili uyarıyor.

Afyonkarahisar'da özel bir kliniğe grip şikayetiyle başvuran ve "sarı serum" tedavisi uygulanan Mehmet Gündoğan'ın hayatını kaybetmesinin ardından, bu tedavinin tehlikesi bir kez daha ortaya çıktı. İçerisindeki B vitamininden dolayı sarı renk alan serumun, alkol komasında kullanılmak üzere ortaya çıkmış bir tedavi olduğunu, üst solunum yolu enfeksiyonlarında kanıtlanmış bir tedavisi olmadığını belirten uzmanlar, doktor tavsiyesi olmadan herkesin kendi kafasına göre bu tarz tedaviler kullanmasının kesinlikle yanlış olduğunu belirtiyor.

"Sarı serumun üst solunum yolu enfeksiyonlarında aslında kanıtlanmış bir tedavisi yok"

Halk arasında sarı serum diye bilinen tedavinin aslında alkol komasında içinde B vitamini olduğu için "Wernicke ensefalopatisi" denilen bir hastalığı önlemek için ortaya çıktığını belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Küçükceran, "Bu tedavinin yapılan çalışmalarda grip dediğimiz üst solunum yolu enfeksiyonlarında aslında kanıtlanmış bir tedavisi yok. Bir de böyle bir tedavinin kanıtı olsa dahi damardan verilen bu serum ilaçlarının doktor tavsiyesi olmadan kullanılması ciddi yan etkilere sebebiyet verebilir. Özellikle alerjik durumlar, ondan sonra bu ilaçların yan etkileri ve alerjik bir ilacın da ani kalp durması gibi sebepler olabileceğinden kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalı ve ayrıca yapılan çalışmalarda da bu tedavinin herhangi bir etkinliği aslında bulunmamış. Peki toplumda neden bir faydası olduğu söyleniyor veya kendini iyi hissettiğini zannediyorlar. Yapılan çalışmalarda herhangi bir ilaç olmayan plasebo etkisiyle verilen serumlarda dahi kişilerin kendinin iyileştiğini, daha iyi tedavi olduğunu zanneden çalışmalar mevcut, bu biraz da psikolojik. Bu serum tedavisini alsalar da almasalar da grip hastalarında ortalama 4-5 gün kişiden kişiye değişerek tedavi ve iyileşme süreci meydana gelebiliyor. Ayrıca ağızdan alınan grip ilaçları da doktor tavsiyesi olmadan kendi kafamıza göre kullanılmamalı. Bunların içinde psödoefedrin dediğimiz özellikle tansiyon ve kalp hastalarında kullanılması sakıncalı olan durumlar olabilir. Yani doktor tavsiyesi olmadan kendi kafamıza göre bu tarz tedavilerin kullanılması kesinlikle yanlış. Daha önce alerjisi olmasa bile bir ilacı 9 defa kullansak belki de 90 defa kullansak 91'ncisinde yine alerjik durum gelişebileceğini bilmemiz gerekiyor. O yüzden bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sarı serum diye verilen tedavinin gribe, üst solunum yolu enfeksiyonuna bir faydası olmadığını da belirtmek istiyorum" dedi.

"Çocuklarda da erişkinlere göre daha tehlikeli olabilir"

Yan etkilerle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Kadir Küçükceran, "Eğer alerjik bir durum varsa erken ve geç alerjik reaksiyonlar olduğu zaman kaşıntı, döküntü, boğazda şişkinlik, nefes darlığı gibi semptomlar olabilir. Bu sadece serum değil, herhangi bir yabancı madde vücuda girdiği zaman alerjik bir durum geliştiğinde bunlar olabilir. Hastalara böyle bir durumda hemen bir sağlık kurumuna başvurmasını tavsiye ediyorum. Doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gerekir. Çocuk yaşlarda erişkinlerden daha fazla olabilir. Özellikle grip ilaçları çocuklarda çok kullanılması zaten tavsiye edilmiyor. Bu ağrı kesicinin yanında ekstra ikinci üçüncü ilaçlar çocuklarda çok yan etkisi olabilir. Belli bir yaşın üstünde burun tıkanıklığını engelleyecek etkisi olan ilaçlar çocuk yaşlarda çok tavsiye edilmiyor. Çocuklarda da erişkinlere göre daha tehlikeli olabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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