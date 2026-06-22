SATKON'a Yeni Başkan Atandı - Son Dakika
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SATKON'a Yeni Başkan Atandı

SATKON\'a Yeni Başkan Atandı
22.06.2026 15:11
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Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, SATKON Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

ULUSLARARASI Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKON) Genel Başkanı Ali Altuntaş, SATKON Yüksek istişare Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy'un getirildiğini açıkladı.

SATKON Genel Başkanı, iş insanı Ali Altuntaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Kuruluşumuzun; başta yönetim kurulu ve bütün birimlerin, komisyonların ve üye federasyonlarımızın ortak kararıyla Uluslararası Sağlık Turizmi Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na olağanüstü yetkilerle Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy oy birliği ile getirilmiştir" dedi.

Altuntaş, "Uluslararası Sağlık Turizmi Konfederasyonu Yönetim Kurulu bütün birimleri ve komisyonları ulusal ve uluslararası alanda yapmış oldukları çalışmalarda, projelerde Yüksek istişare Kurulu Başkanlığı'na karşı sorumlu olacaklardır. Uluslararası Sağlık Turizmi Konfederasyonu kurumsal kimlik ve tüzel kişilik olarak Yüksek istişare Kurulu'nu en yüksek seviyedeki otoritesi ve icra kurulu olarak kabul etmiş ve ilan etmiştir. Prof. Dr. Haşmet Özsoy'un olağanüstü yetkilerle Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na getirilmesi, kardeş kuruluşumuz ve stratejik ortağımız Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu Genel Başkanı sayın Ferudun Cevahiroğlu'nun SATKON Yönetim Kurulu ve bütün birimlerine tavsiyeleriyle gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Yüksek İstişare Kurulu, Turizm, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık SATKON'a Yeni Başkan Atandı - Son Dakika

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