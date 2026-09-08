Sayıştay denetçileri Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'nde idari ve mali süreçleri inceledi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde, Sayıştay Başkanlığı denetçileri tarafından idari ve mali süreçlere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Sayıştay Başkanlığı Denetçileri Şenol Kabasakal ve Anıl Okumuş, Sinop Atatürk Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Denetim kapsamında hastanenin ilgili birimlerini gezen denetçiler, yürütülen iş ve işlemleri yerinde takip etti.

Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde kurumun idari ve mali süreçleri detaylıca ele alınırken, sunulan sağlık hizmetlerinin mevzuata uygunluğu hususunda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Denetim süresince hastane yönetimi ve birim sorumluları, yürütülen faaliyetler ve sağlık hizmetleri süreçleri hakkında Sayıştay denetçilerine bilgilendirmelerde bulundu.