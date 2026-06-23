SBÜ\'de 238 Öğretim Üyesi için Cübbe Töreni

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesinde görevde yükselen ve yeni atanan 238 öğretim üyesi için "Cübbe Giydirme ve Belge Takdim Töreni" düzenlendi.

İzmir Şehir Hastanesi Oditoryum Salonu'nda gerçeklyeştirilen programda konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üniversitelerinin sağlıkta dönüşüm hikayesinin ana unsurunu oluşturduğunu söyledi.

Çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini anlatan Aydın, "Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşık 100 bin yatak kapasitesini Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 3 bin 500 akademisyenle millete hizmet ediyor. Destekleri için Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul da öğretim üyelerine mesleki hayatlarında başarılar diledi.

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver İlhan da öğrenci sayılarının her geçen yıl artmaya devam ettiğini ifade etti.

İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün ise meslektaşlarını tebrik ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından öğretim üyelerine cübbeleri giydirilerek, belgeleri takdim edildi.

Törene katılan eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli profesör ünvanı elde eden eşi Ahu Pakdemirli'ye cübbesine belgesini verdi.