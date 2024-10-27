Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı

Geniş Video İzle

27 yaşındaki sedef hastası Fatma Işık, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için sevk edildiği özel hastanede hayatını kaybetti. 20 yıldır bu hastalığa sahip Işık'ın yanlış tedavi yüzünden yaşamını yitirdiğini iddia eden aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

27.10.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, halsizlik ve baş dönmesi şikayetiyle gittiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için özel bir hastaneye sevk edilen 20 yıllık sedef hastası Fatma Işık, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Işık'ın ailesi ihmal iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunurken özel hastane yetkilileri, kanında yüksek miktarda enfeksiyon olan hastanın duran kalbinin yeniden çalıştırılıp entübe edildiğini söyleyerek, suçlamaları reddetti.

KANDA ENFEKSİYON VE BÖBREK YETMEZLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Mustafakemalpaşa ilçesinde ablası Gökçe Üneşi ile birlikte yaşayan 1 çocuk annesi sedef hastası Fatma Işık, 30 Eylül'de halsizlik ve baş dönmesi şikayetiyle, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, Işık'ın tahlil sonuçlarında, kanında enfeksiyon ve böbrek yetmezliği başlangıcı olduğunu tespit etti. Tedavisinin Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde yapılması gerektiği söylenen Işık, yazılan reçeteyi alarak hastaneden ayrıldı. Ablasının evinde dinlenen Işık, 14 Ekim'de yüksek ateş şikayetiyle yeniden hastaneye başvurdu. Durumunun ağır olduğu tespit edilerek Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve burada 6 gün tedavi gören Işık, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için 20 Ekim'de özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Fatma Işık'ın duran kalbi müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Entübe edilen Işık, 2 gün sonra 22 Ekim'de hayatını kaybetti.

Işık'ın ailesi ihmal iddiasıyla özel hastane hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Fatma Işık'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Yozgat'a gönderilerek toprağa verildi.

Sedef Hastası Fatma Işık'ın Ölümü ve Aileden İddialar

HASTANE YÖNETİCİLERİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

15 yaşında evlenen ve 12 yaşında bir kızı olan kardeşinin, 20 yıldır sedef hastası olduğunu ancak başka bir rahatsızlığı bulunmadığını iddia eden Gökçe Üneşi, "Kardeşim Fatma Işık, rahatsızlandı. 2 hafta boyunca benim evimde kaldı. Kendisinin halsizlik ve yorgunluğu vardı. Daha sonra bir anda tansiyonu düştü. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdük. Kanında enfeksiyon olduğu için, bol bol da su içiyordu. Hastane yetersiz olduğu için, kardeşimi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. Hastanenin kırmızı alanında 6 gün boyunca kaldık. Bursa'nın hiçbir yerinde boş yoğun bakım ünitesi yoktu. Bize, özel bir hastanenin yoğun bakımında yer olduğunu söylediler. Oraya giderken kardeşimin bilinci açıktı. Güle oynaya, konuşarak gittiği hastaneden cenazesini aldık diye konuştu.

Özel hastane yöneticileri ise suçlamaları reddederek hastanın kendilerine geldiği zaman da kan değerleri kötü olduğunu, Işık'ın duran kalbini çalıştırıp entübe ettiklerini, sonrasında da tekrar rahatsızlanınca yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
Kaynak: DHA

Yoğun Bakım Ünitesi, Yerel Haberler, Fatma Işık, Hastane, Sağlık, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Bilgehan Göktürk:
    Şu özel hatanelerin tamamını kapatın!Sağlığın ticareti olmaz hizmeti olur...İnsanları 3 kurş için canlarından etmeyin!İnsanlar hastanelere gitmeye korkar olduğu....Sizin yarattığınız sisteminin...canı cehenneme...Milyonlarca insan SSK ya prim yatırıyor,ite kopuğa kaptırın diyemi yatırıyor? Sağlık bakanı, sende istifamı ver git!bulunmaz hit kumaşı değilsin.. 122 5 Yanıtla
    Osman Gökalp:
    Vallahi koyun gibiyiz bence sağlık eğitim gibi temel ihtiyaçların özeli olmamalı devletin bunu karşılaması lazım her ay 6 bin maaşımdan sırf bunun için kesiliyor aw 6 0
  • Osman A:
    Devlet hastanesinde yer yok.Sağlıkta devrim,avrupada şöyleyiz Dünyada böyleyiz.Vay beeee... 52 5 Yanıtla
  • Aylin Bayraktar Kaya:
    Anacgimi da öyle öldürdü özel.hastane 48 4 Yanıtla
    Oğuz Özen:
    başın sağolsun:(( 4 0
  • Şahin kaya:
    Yoğun bakıma sevk edilmiş, nasıl güle oynaya gitmiş 46 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    hangi özel hastane 34 1 Yanıtla
  • Mustafa Tasdemir:
    Allah rahmet eylesin, fakat yoğun bakım ünitesine de güle oynaya gidilmez. Ailesi gidenin ardından tazminat peşine düşüyor. Özel hastane bu işten sıyrılır 26 4 Yanıtla
  • McA !:
    Özelleştirdikleri hersey ama hersey tek tek facia Sağlığın,Eğitimin Özelleştirmesimi olurmuş 23 3 Yanıtla
  • Berfin null:
    işiniz gücünüz negatif algı oluşturmak.Allah rahmet eylesin,Allah sevdiklerine sabır versin ama hastanın durumu agirmis ve yogunbakimda yer olmadığından sevk edilmis.Tüm sağlık kurumları kötü,tüm sağlıkçılar da azrail gibi gösterilmeye calisilmasin.Sonra sağlıkta siddet.Özel hastanede hastayı öldürmezler,mümkünse özellikle yaşaması için cabalarlar ki yaşasın ve gelir olsun. 18 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:18:01. #1.11#
SON DAKİKA: Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.