Semizotu tohumundan bitkisel omega 3 ilaç etken maddesi üretiyorlar - Son Dakika

- (Özel) Semizotu tohumundan bitkisel omega 3 ilaç etken maddesi üretiyorlar

Bitkisel omega 3 ilaç etken maddesi büyük ilgi görüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde AR-GE firması semizotu tohumundan yüksek teknoloji kullanarak omega 3 etken maddesi üretiyor.

Kalp damar sağlığının korunması için birçok ilaç ve takviye edici gıdalarda kullanılan omega 3 genelde balık yağından elde edilirken, Edremit İlçesindeki AR-GE firması bitkisel bazlı omega 3 üretimi yapıyor. Semizotu tohumundan elde edilen bitkisel bazlı omega3 ilaç etken maddesi yüksek teknoloji ile üretiliyor. Genelde bahar aylarında sofraların yemek ve salatalarında yer alan semizotu içeriğindeki omega 3 etken maddesi ile dikkatleri çekiyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, "Bizim yeni çalışmamız, bitkilerdeki etken maddelerin programlarını almak. Tohumlardaki etken maddeleri almak. Şu an çalıştığımız semizotu tohumundaki etken maddeleri alma. Bu bitkisel bir omega 3 kaynağıdır. Burada bir program halinde olan etken maddeleri alıyoruz. Bu çalışmayı dünyada az sayıda ülke yapıyor. Biz de şu anda bitki tohumlarından etkin maddeleri alarak, yani onların programlarını alarak dünyayı yeni ilaç etken maddeleriyle buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Faruk Dukan ile birlikte çalışma yürüten Eczacı Filiz Özler ise, "Faruk Durukan ile beraber bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Yeni bir AR-GE çalışmamız var. Şimdiye kadar hep bitki ekstraları ürettik. Bitkilerin tohumlarından da genellikle yağ elde edildi. O şekilde kullanıldı. Biz bitki tohumlarından ekstrat yapmaya başladık. Çok bildiğimiz ama çok az kullanılan, özellikle tohumundan az yararlanılan semizotu bitkisi. Bu bitki 4 bin yıldan beri tıbbi tedavi amaçlı kullanılmış. Halk arasında da hem gıda olarak kullanılan, hem de tedavi edici bir bitki" dedi.

Omega 3'ün kalp sağlığı için önemli bir etken madde olduğunu ifade eden Özler "Bitkilerin tedavi edici değerinin olabilmesi için onların bazı işlemlerden geçmesi gerekiyor. Biz yeni bir yöntem ile bitki ekstresi yaptık. Semizotu tohumunu kullandık. Araştırmalar gösteriyor ki, semizotunun omega 3 anlamında çok yüksek değeri var. Bitkisel omega 3 bu. Kalp damar sağlığında, kolesterol, trigliserit gibi hastalıklarda son derece başarılı bir etken madde" dedi.