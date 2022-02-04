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Sen'den 'Ek Ödeme Yönetmeliği'ne eleştiri - Son Dakika

Sen'den 'Ek Ödeme Yönetmeliği'ne eleştiri

04.02.2022 21:13
Sen'den 'Ek Ödeme Yönetmeliği'ne eleştiri

Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği'nin, sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği'nin, sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Sağlık- Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği hakkında yazılı açıklama yaptı. Döner sermaye sisteminin en önemli sorun haline geldiğine dikkat çeken Durmuş, sağlık çalışanlarının önemli bir bölümünün sabit üstü ek ödeme alamadığını ve bu durumun sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmeti sunumuna zarar verdiğini vurguladı.

Kovid- 19 salgınına karşı en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının, moral ve motivasyonlarını artırmak için belirli aylarda tavan üzerinden döner sermaye ücretleri verildiğini hatırlatan Durmuş, şunları kaydetti: "Çalışanlara verilen döner sermaye ücreti, hakkaniyetli bir ücretlendirme olmadı. Süreç boyunca sağlık çalışanlarına destek olması gereken bu ücret, huzursuzluğa sebep oldu. Salgın sebebiyle iş yoğunluğundaki artış sağlık çalışanlarının tükenmesine neden oldu. Sağlık çalışanlarının hak ettiklerinden daha az ücret almaları başta aileleri olmak üzere tüm yaşamlarını olumsuz etkiledi."Döner sermaye sistemindeki adaletsizliğin iş barışını da bozduğunu dile getiren Durmuş, "Bu durum zaten iş yükü altında ezilmiş sağlık çalışanının motivasyonunu daha da düşürmektedir" dedi. 'BAKANLIK MESAFE UYGULUYOR'Birinci basamak sağlık kuruluşları için yayımlanan yönetmeliğin sorunların çözümüne dair yeni bir açılım getirmediğini dile getiren Durmuş, şunları aktardı:

"Dün yürürlüğe giren Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği ile kayda değer bir iyileştirme yapılmamıştır. Yani dağ yine fare doğurdu! Anlaşılan Bakanlık sağlık çalışanlarına maskeyle bakıyor, mesafe uyguluyor, suya sabuna dokunmuyor. Döner sermaye temelli kronik sorun apaçık ortadayken, etrafından dolaşmanın, palyatif dokunuşlarla ömrünü uzatmanın sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmeti sunumuna hiçbir faydası yoktur. Sağlık çalışanları için kangren haline gelen ek ödeme sisteminin değiştirilmesi elzem durumdadır. Sağlık çalışanları hakkaniyetli bir ek ödemeden yararlanamayacaksa yeni yönetmelikler yayınlamanın amacı sorgulanmalıdır."


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Sağlık Bakanlığı, Semih Durmuş, Gazete, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Sen'den 'Ek Ödeme Yönetmeliği'ne eleştiri - Son Dakika


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