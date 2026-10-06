Serebral Palsi Günü\'nde Canan Yüksel Haji, çocuk hekimine başvurunun önemine değindi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Fizyoterapist Canan Yüksel Haji, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü dolayısıyla serebral palside erken farkındalık, erken tanı ve rehabilitasyonun önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelişmekte olan beyindeki etkilenme sonucu ortaya çıkan serebral palsinin hareket ve duruş kontrolünü etkilediğini belirten Haji, her çocukta farklı şekilde görülebilen bu durumun, çocukların becerileri ve ihtiyaç duydukları destek açısından da farklılık gösterdiğini ifade etti.

Erken farkındalığın önemine dikkat çeken Haji, bebeklerde başını tutma, dönme veya oturma gibi gelişimsel becerilerde gecikme görülmesi, vücudun bir tarafının diğerine göre daha az kullanılması ya da kasların belirgin şekilde sert veya gevşek olmasının değerlendirme gerektirebileceğini aktardı. Bu belirtilerin tek başına serebral palsi anlamına gelmediğini belirten Haji, gelişimsel farklılıkların fark edilmesi halinde çocuk hekimine başvurulmasının önem taşıdığını söyledi.

Erken tanı sonrasında ihtiyaç duyulan fizyoterapi ve rehabilitasyon desteğine zamanında ulaşılması da sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor. Çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre planlanan rehabilitasyonda, hareket becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra bu becerilerin günlük yaşamda kullanılabilmesi hedefleniyor. Oyuncağa uzanmak, kendi başına oturmak veya arkadaşlarıyla oyuna katılmak gibi çocuk için anlamlı hedeflerin aileyle birlikte belirlenmesi, bu yaklaşımın temelini oluşturuyor.