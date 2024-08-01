Serebral Palsi Hastası Emirkhan Fizyomer'de Tedavi Gördü

Sağlık

Yürüme zorluğu çekerken şimdi okul futbol takımına seçildi

Serebral palsi hastası Kırgızistanlı Emirkhan Fizyomer'de aldığı tedavi ile koşmaya başladı

Tedavilerle iyileşen Bekmurzaev 3'üncü kez Fizyomer'i seçti

Eskişehir Fizyomer Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir:

"Şehirdeki okulda futbol takımına girdi, orada koşmaya başladı"

"Sağlık Turizmi kapsamında tedavi gören bir hastamız"

ESKİŞEHİR - Kırgızistan'dan Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ne gelerek aldığı tedavi ile yürüme güçlüğünü aşıp, okulunun futbol takımına seçilen Emirkhan Bekmurzaev, gövde kaslarını geliştirmek ve solunum kapasitesini arttırmak için tekrar Eskişehir'de tedavi almaya başladı.

Kırgızistanlı 13 yaşındaki Emirkhan Bekmurzaev, serebral palsi rahatsızlığından dolayı geçmişte yürümekte güçlük ve duruş bozukluğu yaşadığı için sağlık turizmi kapsamında Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde 2 kez tedavi oldu. Aldığı tedavi ile koşmaya başlayan, hatta okuldaki futbol takımına seçilen Emirkhan Bekmurzaev, üçüncü defa tedavi olmak için yine Eskişehir'e geldi. Üçüncü kez tedavi olmaya başlayan Bekmurzaev'in, bu kez gövde kaslarını geliştirmek hem de solunum kapasitesini arttırmak amaçlanıyor. Burada robotik rehabilitasyon ünitesinde ve havuzda tedavi gören Emirkhan Bekmurzaev, gözle görülen aşama kaydetti.

"Hem gövde kaslarını geliştiriyoruz hem de solunum kapasitesini arttırıyoruz"

Emirkhan Bekmurzaev hakkında konuşan Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, "Serebral palsi tanısıyla merkezimizde sağlık turizmi kapsamında tedavi gören bir hastamız. Buraya üçüncü gelişi. Hastamız 2 buçuk yaş civarında yürüyebilmiş ama yürümeye başladıktan sonra da çok sık düşmeleri olmuş ve düzgün yürüyememe şikayeti vardı. Bize ilk geldiğinde 4 yaşındaydı. O zaman kendisine yoğun bir terapi programı düzenledik. Özellikle yürüme egzersizlerine yönelik. Hastamız çok güzel yürüdü, hatta bulunduğu şehirdeki okulda futbol takımına girdi, orada koşmaya başladı. Daha sonra üst ekstremite de kuvvetsizlik ve ellerinde ince motor becerilerindeki zayıflık nedeniyle tekrar geldi. O dönemde de güzel, yoğun bir tedavi uyguladık, üst ekstremite tedavisi ve gövde kaslarına kuvvetlendirme yaptık, onda da güzel gelişim gösterdi. Yeniden merkezimize gelmeyi tercih etti. Şimdi hem gövde kaslarını geliştiriyoruz hem de solunum kapasitesini arttırıyoruz" dedi.

"Kısa sürede daha hızlı bir gelişme elde edebildik"

Emirkhan Bekmurzaev'in üçüncü kez tedavi için Fizyomer'e geldiğini belirten Tıbbi Direktör Uzm. Dr. Türkan Tünerir, uygulanan tedavi hakkında şöyle konuştu;

"Havuz tedavisi bu konuda oldukça başarılı. Havuzda fizyoterapistimizle birebir çalışmalar yapıyoruz. Bu sayede hem zevkli bir şekilde tedavi oluyor, hem de gövde sırt kaslarını, postür bozukluğunu düzeltiyoruz. Yine diğer saatlerdeki tedavilerinde kol robotlarımız, ince el becerilerini geliştiren, el rehabilitasyon ünitemizde çalışarak onu daha iyi ülkesine göndermeyi planlıyoruz. Bizden üçer haftalık paketlerle programlar aldı. Yine bu seferde üç haftalık günde 3 saat yoğun bir tedavi programı uyguladık. Böylece kısa sürede daha hızlı bir gelişme elde edebildik."