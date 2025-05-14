Serebral Palsili Bireylere 600 Cihaz Hibe Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Serebral Palsili Bireylere 600 Cihaz Hibe Edildi

Serebral Palsili Bireylere 600 Cihaz Hibe Edildi

Sanayi Bakanı Kacır, özel gereksinimli bireyler için 600 pozisyonlama cihazı hibe ettiklerini açıkladı.

14.05.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, serebral palsili bireyler için pozisyonlama ve taşıma cihazlarının büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Ülkemizin güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısının meyvesi olan 600 set pozisyonlama ve taşıma cihazını, bugün evlatlarımıza hibe ediyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlıkta Taşıma ve Pozisyonlama Cihazları Tanıtım ve Dağıtım Programı'na katıldı. Bakan Kacır, teknolojiyi özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımını sağlayan kıymetli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda; son 22 yılda TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) eliyle özel gereksinimli bireylerin ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve ekipmanlar alanında 153 projeye 754 milyon lira destek sağladık. Yeni nesil ortez ve protez teknolojilerine yönelik Ar-Ge projeleri; TÜBİTAK programlarından öncelikli olarak desteklenecek projeler arasında yer alıyor. Girişimcilerimiz, mühendislerimiz; teknoparklar bünyesinde faaliyet gösteren 85 teknoloji firmasında ve 31 Ar-Ge merkezinde özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çalışmalara imza atıyor" ifadelerini kullandı.

'643 MİLYON LİRALIK YATIRIMI HAREKETE GEÇİRDİK'

Kalkınma ajanslarının özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artıracak sosyal projelere öncülük ettiğini aktaran Kacır, "Dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST bünyesinde düzenlediğimiz Engelsiz Yaşam Teknolojileri yarışmasıyla; gençlerimizin engelleri aşan, yaşamı kolaylaştıran ve insan onurunu yücelten teknolojiler üretme kararlılığını destekliyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımız kapsamında ortopedik cihaz ve ekipmanların üretimine yönelik 643 milyon liralık yatırımı harekete geçirdik. Kalkınma ajanslarımız eliyle, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını sağlamak adına 298 projeye 855 milyon kaynak aktardık. Bugün de onları toplumda daha görünür hale getirecek bir adım daha atıyoruz" diye konuştu.

'KONFOR VE GÜVENLİĞİ ÖNCELEYEN ANLAYIŞLA GELİŞTİRİLDİ'

Bugüne kadar yurt dışından temin edilen cihazların Türkiye'de üretilmesini sağladıklarının altını çizen Kacır, "Sizlerin de yakından bildiği üzere serebral palsili bireylerin sosyal hayata katılımı ve bedenlerinin doğru gelişimi için pozisyonlama ve taşıma cihazları büyük öneme sahip. Ankara Kalkınma Ajansımız desteğiyle yürütülen Doğru Büyüyorum Projesiyle; kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturduk. Ayarlanabilir sırt açısı, skolyoz ve bası yarasını önlemeye yönelik destekleri, yokuş fren kilidi gibi pek çok özelliğe sahip bu cihazlar, çocuklarımızın hem konforunu hem de güvenliğini önceleyen bir anlayışla geliştirildi. Taşınabilir, kompakt yapısıyla ailelerin günlük yaşamına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Ülkemizin güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısının meyvesi olan 600 set pozisyonlama ve taşıma cihazını, bugün evlatlarımıza hibe ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknolojiyi insana, sosyal hayata, eğitime ve sağlığa da hizmet eden bir araç olarak görüyoruz. Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde; özel gereksinimli bireylerin eğitime, sosyal yaşama, üretime eşit katılımını sağlayacak çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Serebral Palsili Bireylere 600 Cihaz Hibe Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz

17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
17:09
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
23:51
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
23:18
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
23:08
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:50
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 17:53:44. #7.13#
SON DAKİKA: Serebral Palsili Bireylere 600 Cihaz Hibe Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.