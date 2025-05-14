Serebral Palsili Bireylere 600 Cihaz Hibe Edildi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, serebral palsili bireyler için pozisyonlama ve taşıma cihazlarının büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Ülkemizin güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısının meyvesi olan 600 set pozisyonlama ve taşıma cihazını, bugün evlatlarımıza hibe ediyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlıkta Taşıma ve Pozisyonlama Cihazları Tanıtım ve Dağıtım Programı'na katıldı. Bakan Kacır, teknolojiyi özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımını sağlayan kıymetli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda; son 22 yılda TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) eliyle özel gereksinimli bireylerin ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve ekipmanlar alanında 153 projeye 754 milyon lira destek sağladık. Yeni nesil ortez ve protez teknolojilerine yönelik Ar-Ge projeleri; TÜBİTAK programlarından öncelikli olarak desteklenecek projeler arasında yer alıyor. Girişimcilerimiz, mühendislerimiz; teknoparklar bünyesinde faaliyet gösteren 85 teknoloji firmasında ve 31 Ar-Ge merkezinde özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çalışmalara imza atıyor" ifadelerini kullandı.

'643 MİLYON LİRALIK YATIRIMI HAREKETE GEÇİRDİK'

Kalkınma ajanslarının özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artıracak sosyal projelere öncülük ettiğini aktaran Kacır, "Dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST bünyesinde düzenlediğimiz Engelsiz Yaşam Teknolojileri yarışmasıyla; gençlerimizin engelleri aşan, yaşamı kolaylaştıran ve insan onurunu yücelten teknolojiler üretme kararlılığını destekliyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımız kapsamında ortopedik cihaz ve ekipmanların üretimine yönelik 643 milyon liralık yatırımı harekete geçirdik. Kalkınma ajanslarımız eliyle, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını sağlamak adına 298 projeye 855 milyon kaynak aktardık. Bugün de onları toplumda daha görünür hale getirecek bir adım daha atıyoruz" diye konuştu.

'KONFOR VE GÜVENLİĞİ ÖNCELEYEN ANLAYIŞLA GELİŞTİRİLDİ'

Bugüne kadar yurt dışından temin edilen cihazların Türkiye'de üretilmesini sağladıklarının altını çizen Kacır, "Sizlerin de yakından bildiği üzere serebral palsili bireylerin sosyal hayata katılımı ve bedenlerinin doğru gelişimi için pozisyonlama ve taşıma cihazları büyük öneme sahip. Ankara Kalkınma Ajansımız desteğiyle yürütülen Doğru Büyüyorum Projesiyle; kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturduk. Ayarlanabilir sırt açısı, skolyoz ve bası yarasını önlemeye yönelik destekleri, yokuş fren kilidi gibi pek çok özelliğe sahip bu cihazlar, çocuklarımızın hem konforunu hem de güvenliğini önceleyen bir anlayışla geliştirildi. Taşınabilir, kompakt yapısıyla ailelerin günlük yaşamına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Ülkemizin güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısının meyvesi olan 600 set pozisyonlama ve taşıma cihazını, bugün evlatlarımıza hibe ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknolojiyi insana, sosyal hayata, eğitime ve sağlığa da hizmet eden bir araç olarak görüyoruz. Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde; özel gereksinimli bireylerin eğitime, sosyal yaşama, üretime eşit katılımını sağlayacak çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.