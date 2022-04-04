Shanghai'da Kent Genelinde Nükleik Asit Testi Seferberliği Başlatıldı
04.04.2022 21:59
SHANGHAI, 4 Nisan (Xinhua) — Shanghai'da Kovid-19'un yeniden canlanması ve vaka sayısının artmasıyla birlikte, Pazartesi günü şehrin 24 milyondan fazla sakinini kapsayan, kent genelinde bir nükleik asit testi seferberliği başlatıldı.
SHANGHAI, 4 Nisan (Xinhua) — Shanghai'da Kovid-19'un yeniden canlanması ve vaka sayısının artmasıyla birlikte, Pazartesi günü şehrin 24 milyondan fazla sakinini kapsayan, kent genelinde bir nükleik asit testi seferberliği başlatıldı.
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4.04.2022 22:05:24. #1.13#
SON DAKİKA: Shanghai'da Kent Genelinde Nükleik Asit Testi Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika