Shanghai'da Kent Genelinde Nükleik Asit Testi Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika
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Shanghai'da Kent Genelinde Nükleik Asit Testi Seferberliği Başlatıldı

04.04.2022 21:59
Shanghai'da Kent Genelinde Nükleik Asit Testi Seferberliği Başlatıldı

SHANGHAI, 4 Nisan (Xinhua) — Shanghai'da Kovid-19'un yeniden canlanması ve vaka sayısının artmasıyla birlikte, Pazartesi günü şehrin 24 milyondan fazla sakinini kapsayan, kent genelinde bir nükleik asit testi seferberliği başlatıldı.

<a class='keyword-sd' href='/shanghai/' title='Shanghai'>Shanghai</a>'da Kent Genelinde Nükleik Asit Testi Seferberliği Başlatıldı

SHANGHAI, 4 Nisan (Xinhua) — Shanghai'da Kovid-19'un yeniden canlanması ve vaka sayısının artmasıyla birlikte, Pazartesi günü şehrin 24 milyondan fazla sakinini kapsayan, kent genelinde bir nükleik asit testi seferberliği başlatıldı.

Shanghai'da Kent Genelinde Nükleik Asit Testi Seferberliği Başlatıldı
Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinden gelen bir sağlık çalışanı, Çin'in doğusundaki Shanghai'ın Minhang bölgesindeki bir toplulukta nükleik asit testi için bir gönüllüden sürüntü örneği alıyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Shanghai'da Kent Genelinde Nükleik Asit Testi Seferberliği Başlatıldı
Çin'in doğusundaki Zheijang eyaletinden gelen bir sağlık çalışanı, Çin'in doğusundaki Shanghai'ın Songjiang bölgesindeki bir toplulukta nükleik asit testi için bir çocuktan sürüntü örneği alıyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhang Jiansong/Xinhua)

Shanghai'da Kent Genelinde Nükleik Asit Testi Seferberliği Başlatıldı
Çin'in doğusundaki Shanghai'ın Fengxian bölgesinde, nükleik asit testi için bir kişiden sürüntü örneği alan sağlık çalışanı, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Shanghai'da Kent Genelinde Nükleik Asit Testi Seferberliği Başlatıldı
Çin'in doğusundaki Shanghai'ın Xuhui bölgesindeki bir toplulukta nükleik asit testi olmak için sıra bekleyen vatandaşlar, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gao Feng/Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Shanghai, 4 Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Shanghai'da Kent Genelinde Nükleik Asit Testi Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika


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