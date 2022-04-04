Shanghai'da Kent Genelinde Nükleik Asit Testi Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika

SHANGHAI, 4 Nisan (Xinhua) — Shanghai'da Kovid-19'un yeniden canlanması ve vaka sayısının artmasıyla birlikte, Pazartesi günü şehrin 24 milyondan fazla sakinini kapsayan, kent genelinde bir nükleik asit testi seferberliği başlatıldı.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinden gelen bir sağlık çalışanı, Çin'in doğusundaki Shanghai'ın Minhang bölgesindeki bir toplulukta nükleik asit testi için bir gönüllüden sürüntü örneği alıyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zheijang eyaletinden gelen bir sağlık çalışanı, Çin'in doğusundaki Shanghai'ın Songjiang bölgesindeki bir toplulukta nükleik asit testi için bir çocuktan sürüntü örneği alıyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhang Jiansong/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'ın Fengxian bölgesinde, nükleik asit testi için bir kişiden sürüntü örneği alan sağlık çalışanı, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)