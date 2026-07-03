Sıcak Havada Besin Zehirlenmesi Riski - Son Dakika
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Sıcak Havada Besin Zehirlenmesi Riski

Sıcak Havada Besin Zehirlenmesi Riski
03.07.2026 11:58
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Prof. Dr. Mustafa Kaplan, sıcak havalarda gıdalarda bakteri üremesinin arttığını belirtti.

Memorial Kayseri Hastanesi Gastroentoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kaplan, sıcak havalarda özellikle et ve süt ürünlerinde bakterilerin daha kolay üreyebildiklerini söyleyerek, "Sıcak havalarda gıdalarda üreyen bakteriler, besin zehirlenmesi riskini oluşturuyor" dedi.

Dışarıda kalmış et ve süt ürünlerinin besin zehirlenmesine sebep olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kaplan, "Sıcak havalarla beraber bazı mikroorganizmaların besinlerde üremesi kolaylaşmaktadır. Özellikle bakterilerin, virüslerin ve parazitlerin. Salmonella, E. coli gibi bakteriler sıcak havada bozulan gıdalarda çok fazla miktarda görülmektedir. Sıcak havalarla beraber hijyene ve soğuk zincire biraz daha az dikkat edilmektedir. Özellikle et, süt, tavuk gibi tüketilen gıdaların soğuk zincirine dikkat edilmemesi durumunda besinler çabuk bir şekilde bozulmaktadır. Genellikle hastalar bize ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma, gıda zehirlenmesi ve ciddi durumlarda ateş gibi şikayetlerle başvurmaktadır. Özellikle dışarıda kalmış et ve süt ürünleri ve tavuk gibi ürünler, yine mayonezli, kremalı ürünlere dikkat edilmesini özellikle tavsiye ediyoruz. Uzun süre dışarıda beklemiş gıdaları da besin zehirlenmesi açısından çok riskli görmekteyiz" dedi.

Kaplan, soğuk zincir gıdalara ve el hijyenine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Şimdi özellikle bu soğuk zincire çok dikkat edilmesi lazım. Besinlerin uygun şartlarda saklanması gereklidir. Besinleri uzun süre dışarıda bekletmemek gerekli. Bu bulaşın yani enfeksiyon bulaşının en önemli sebebi ellerden kaynaklandığı için özellikle el hijyenine dikkat edilmeli. Bu hastalar genelde ishale bağlı çok ciddi su kaybı olduğu için özellikle hastaların susuz kalmamasına ve özellikle çocuk hastalarda ve yaşlılarda susuz kalmamaya dikkat etmeli. Gerekli sıvıyı mutlaka almalarını önermekteyiz. Genelde ishal durumunda biz hastaların biraz daha hafif beslenmelerini tavsiye ederiz. Mesela pirinç, pirinç lapası, yoğurt, muz, elma gibi gıdaların tüketilmesini özellikle tavsiye ediyoruz. Bunlara rağmen hastalar özellikle şikayetleri geçmiyorsa, susuz kalma belirtileri varsa hastaneye başvurmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Kaplan, Bakteri, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sıcak Havada Besin Zehirlenmesi Riski - Son Dakika

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