Sıcak Havalarda Hipertansiyona Dikkat! - Son Dakika
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Sıcak Havalarda Hipertansiyona Dikkat!

Sıcak Havalarda Hipertansiyona Dikkat!
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Uzm. Dr. Akyol, yaz sıcaklarının hipertansiyon hastaları için tehlike oluşturduğunu belirtti.

Artan yaz sıcaklarının özellikle hipertansiyon hastaları için ciddi risk oluşturabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, yüksek sıcaklık ve nem, damarların genişlemesine neden olarak tansiyonun düşmesine veya ani dalgalanmasına yol açabiliyor. Gün içinde bol su içmek, serin ortamlarda kalmak, güneş altında uzun süre durmaktan kaçınmak ve ilaçların aksatılmaması gerekiyor. Ayrıca ani pozisyon değişikliklerinin de tansiyon dengesini bozabileceği unutulmamalıdır" dedi.

Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Uzm. Dr. Özkan Akyol, sıcak havalarda tansiyon hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Artan yaz sıcaklarının özellikle hipertansiyon hastaları için ciddi risk oluşturduğunu söyleyen Uzm. Dr. Akyol, "Yüksek sıcaklık ve nem, damarların genişlemesine neden olarak tansiyonun düşmesine veya ani dalgalanmasına yol açabiliyor. Terleme ile kaybedilen sıvı ise bu durumu daha da ağırlaştırabiliyor. Yüksek tansiyon hastalığının, özellikle 50 yaşından sonra, çoğu zaman hiçbir nedene bağlı olmadan görülebilir. Sağlıklı bireylerde tansiyon değeri 120/80 olarak kabul edilir. Bu değer en fazla 135/85 olabilirken, yüksek tansiyon hastalarında basınç bu ölçümün üzerindedir" diye konuştu.

"Genetik faktörlere bağlı gelişebilir"

Yüksek tansiyon nedenlerinden bahseden Uzm. Dr. Akyol, "50 yaşın üstündeki yetişkinlerde, her iki kişiden birinde görülen yüksek tansiyon, çoğunlukla genetik faktörlere bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Ailesinde yüksek tansiyon hastası olan kişilerde, ilerleyen yaşla birlikte yüksek tansiyon görülme ihtimali de artar. Öte yandan, yüksek tansiyonu olan kişilerin yaklaşık yüzde 10'unda, tansiyon yüksekliği, hormonal hastalıklar, kalp ve böbrek hastalıkları veya şeker hastalığı gibi başka bir hastalık eşliğinde ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Gün içinde bol su içmek önemli"

Sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Uzm. Dr. Akyol, "11.00–16.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkılmamalıdır. Gün içinde bol su içmek, serin ortamlarda kalmak, güneş altında uzun süre durmaktan kaçınmak ve ilaçların aksatılmaması gerekiyor. Ayrıca ani pozisyon değişikliklerinin de tansiyon dengesini bozabileceği unutulmamalıdır. Hipertansiyon hastalarının günlük yaşamlarını hava şartlarına göre planlamaları, sıvı dengesini korumaları ve gerekli durumlarda hekimlerine danışmaları hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sıcak Havalarda Hipertansiyona Dikkat! - Son Dakika

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