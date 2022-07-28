Sıcaklıklara karşı uyaran Başhekim Gengörü, "Sıvı kaybına çok dikkat etmemiz, bol bol sıvı tüketmemiz gerekiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Sıcaklıklara karşı uyaran Başhekim Gengörü, "Sıvı kaybına çok dikkat etmemiz, bol bol sıvı tüketmemiz gerekiyor"

28.07.2022 10:01

Sıcaklıklara karşı uyaran Başhekim Gengörü, "Sıvı kaybına çok dikkat etmemiz, bol bol sıvı tüketmemiz gerekiyor" Bingöl'de hava sıcaklıklarının 37 derecenin üstünde hissedilmesiyle birlikte Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gengörü, vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklara karşı uyaran Başhekim Gengörü, "Sıvı kaybına çok dikkat etmemiz, bol bol sıvı tüketmemiz gerekiyor"

BİNGÖL - Bingöl'de hava sıcaklıklarının 37 derecenin üstünde hissedilmesiyle birlikte Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gengörü, vatandaşları uyardı. Sıcaklığın çok yoğun olduğu öğlen saatlerinde güneşten korunmak gerektiğini belirten Gengörü, sıvı kaybına çok dikkat edilmesi ve bol bol sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl'de bugünden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulunarak, hava sıcaklıklarının 37 derecenin üzerinde olacağını bildirdi. Meteorolojinin uyarısının ardından bir uyarı da Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gengörü'den geldi. Kent genelinde sıcaklıklarının 35 ila 40 dereceleri bulduğunu belirten Gengörü, özellikle kalp ve tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Bingöl'de son haftalarda sıcaklığın bayağı arttığını aktaran Gengörü, "35-40 dereceleri bulmakta. Tabi özellikle 38 dereceyi geçince bazı hastalıklar daha korunaksız hale gelmekte. Özellikle kalp, hipertansiyon hastaları ve kalp ilacı kullanan kişilerin daha fazla dikkat etmeleri lazım. Tabi bu sıcaklık çarpması dediğimiz bir olay sadece kalp hastalarını etkilemiyor. Diğer hastaların da buna dikkat etmesi lazım. Normal bireylerin de dikkat etmesi gerek. Baş dönmesi, baş ağrısı, bilinçte bulanıklıkta yapabilir. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Özellikle sıvı kaybına çok dikkat etmemiz bol bol sıvı tüketmemiz gerekiyor" dedi.

"Öğlen saat 12.00 ile 16.00 arası çok sıkıntılı olabilir"

Güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Gengörü, "Tabi sıcaklığın çok yoğun olduğu öğlen saat 12.00 ile 16.00 arası çok sıkıntılı olabilir. Özellikle bu saatlerde dikkatli olmak da fayda var. Eğer çıkmamız gerekiyorsa da korunmamız lazım. Şapka, gözlük, başka koruyucu elbiseler olabilir. İnce ve rahat elbiseler giymekte fayda var. Terin daha rahat atılabildiği elbiseleri giymekte fayda var. Tabi terleme ile de belirgin bir sıvı kaybı olabilir, bu sıvı kaybının da yerine konması lazım. Özellikle 65 yaş üstü hastalar, 5 yaş altı çocuklar, hamileler ve diğer hastalıkları olan kişilerin daha hassas davranması lazım. Normal bireylerin de tabi tedbirli olması lazım. Güneş dik olduğu, sıcaklığın fazla olduğu saatlere özellikle dikkat etmek lazım. Dediğimiz gibi bol bol sıvı tüketmekte fayda var" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
İstanbul'dan geldi; evinin alt katıyla avlunun çöple dolu olduğunu gördü İstanbul'dan geldi; evinin alt katıyla avlunun çöple dolu olduğunu gördü Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor Bingöl'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü Bingöl'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Bingöl, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sıcaklıklara karşı uyaran Başhekim Gengörü, 'Sıvı kaybına çok dikkat etmemiz, bol bol sıvı tüketmemiz gerekiyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:49:27. #1.13#
SON DAKİKA: Sıcaklıklara karşı uyaran Başhekim Gengörü, "Sıvı kaybına çok dikkat etmemiz, bol bol sıvı tüketmemiz gerekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement