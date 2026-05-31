Sigara Bırakma Desteği Artıyor

31.05.2026 10:58
ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, 2025'te 420 bin vatandaşa destek sundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nda, 2025'te 420 bin 651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143 bin 534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla Bakanlığın sigara bırakma desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Dumansız bir hava, sağlıklı bir gelecek mümkün" başlığıyla yaptığı paylaşımında, 1501 sigara bırakma polikliniğinde bugüne kadar 4 milyonun üzerinde muayene gerçekleştirdiklerini belirten Memişoğlu, "7 gün 24 saat hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'mızda 2025 yılında 420 bin 651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143 bin 534 vatandaşımıza destek ve rehberlik sunduk. Tütünle mücadele timlerimiz ve mobil polikliniklerimizle sahada 832 bin 873 vatandaşımıza ulaştık." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, 2025'te sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuru sayısının bir önceki yıla göre yüzde 112, 2026 yılının ilk dört ayındaki muayene sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,6 artış gösterdiği bilgisini verdi.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Dumansız yaşam alanlarına yönelik hassasiyetin artmasıyla birlikte 2026'nın ilk dört ayındaki ihbar sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,6 arttı. Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor ve dumansız bir Türkiye için adım atıyor. Sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı, ücretsiz hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'mızdan destek almaya ve sigara bırakma polikliniklerimize başvurmaya davet ediyorum. Gelin, bu kararı bugün verelim."

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
