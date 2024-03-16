Sigara, puro, sigarillo, nargilelik tütün gibi tütün mamüllerinin üretimi ve ticaretini düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, sigara gibi tütün ürünlerinin paketlerinin üzerine, üretim tarihi ve yerini belirten kodlama bilgisi yerleştirilecek. Tütün mamulünün perakende satış fiyatı, paket üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte "… TL" şeklinde yazılacak.
Türkiye'de tütün mamulü üretimi yapılabilmesi için, mevcut prosedürlerin yanı sıra bakanlıktan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması zorunlu olacak. Tütün ürünlerinin Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurularında, ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra mevzuatta öngörülen emisyon seviyeleri (bir tütün mamulü tüketildiğinde havaya salınan maddeler) de yer alacak. Sigara için emisyon seviyelerine ilişkin analiz sonuçlarının mevzuatta belirlenen sınırlar içinde olup olmadığına bakılacak.
Kayıtdışı üretimle mücadele kapsamında, firmalara proje tadilatı kapsamında sigara paketleme makinesi için verilen izin, ürün izleme sistemi kurulumu için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Aynı marka ile iç piyasaya arz edilecek tütün mamulleri, aynı kategoride sadece bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilebilecek.
Son Dakika › Sağlık › Sigara paketleri değişiyor - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir öğrenci, ders sırasında boğazına cisim kaçması sonucu soluk borusu tıkandı. Öğretmen tarafından uygulanan heimlich manevrası ile öğrenci kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve öğrencinin durumu iyi olduğu belirtildi.
AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Çamardı ilçesine yeni devlet hastanesi yapılacağını duyurdu. Uzkurt, Çamardı halkına hastane, doğal gaz ve sanayi sitesi gibi birçok projeyi kazandırmaya devam edeceklerini belirtti. AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir ve Çamardı'ya ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri getireceklerini vurguladı.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Toraks Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Pulmoner konferansı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansta, Pulmoner Rehabilitasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı ve bu rehabilitasyonun kimlere uygulanabileceği anlatıldı. Ayrıca, Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nde bulunması gereken uzmanlar ve cihazlar hakkında da bilgiler paylaşıldı.
Kadınlarda son dönemde akciğer kanseri vakalarında ciddi artış yaşandığı ve bunun da en büyük nedeninin kadınlarda artan sigara alışkanlığı olduğu belirtildi. Sigara alışkanlığının artmasıyla beraber kadınlarda da daha fazla kanser vakaları görüldüğü ifade edildi. Elektronik sigara içmenin de akciğer kanserine neden olan faktörlerden biri olduğu vurgulandı. Kadınlarda akciğer kanseri tanısının daha erken konulabildiği ve bu sayede daha fazla ameliyat edilebilir hastayla karşılaşıldığı da açıklandı. Ayrıca, bir akciğerin alınması durumunda hasta yaşamını tek akciğerle sürdürebileceği belirtildi.
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, gençlerde kalp krizi neden arttı sorusuna cevap verdi. Alper, obezitenin yaygınlaşması, gizli hipertansiyon ve şeker hastalığı başlangıcı gibi faktörlerin 45 yaş altı kalp krizi riskini arttırdığını belirtti. Ayrıca, gençlerde en önemli risk faktörünün sigara kullanımı olduğunu vurguladı.
26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah'ı ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, kolon kanserine dikkati çekmek ve hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla mavi renkle aydınlatıldı. Türk Gastroenteroloji Derneği'nin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen bu etkinlikle, kolon kanseri hakkında bilinçlenme ve erken teşhisin önemi vurgulandı. Kolon kanseri, erken evrede teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır ve erken teşhisle sağ kalım oranı yüzde 90'lara ulaşmaktadır. Bu nedenle, tarama testlerinin farkındalığının artırılması ve risk faktörlerine dikkat edilmesi önemlidir.
LÖSEV, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte 100 aileye ramazan kolisi dağıttı. Etkinlikte öğrenciler gösteriler sundu ve LÖSEV İncileri Projesi hakkında bilgi verildi. Programın sonunda ise LÖSEV Ankara İl Koordinatörü ve okul yöneticilerine teşekkür belgesi verildi.
Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında halkın yoğun olarak tükettiği gıda gruplarında denetimleri sıklaştırdı. Fırıncılık ürünleri, unlu mamuller, şekerleme, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri işletmelerine ağırlık verilerek hijyen tedbirlerinin alınması ve son tüketim tarihine uyulması sağlanacak. Tüketici bilincinin artmasıyla Alo Gıda 174 hattına gelen ihbar ve şikayetler de denetimlere katkı sağlıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bağcılar'da ziyaretlerde bulunarak, 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli kadro ile çalışan kişi sayısının 36 bin olduğunu açıkladı. Ayrıca İstanbul'da 5 ilçenin de bu kanun kapsamına alındığını belirtti.
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