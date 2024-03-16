Sigara paketleri değişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sigara paketleri değişiyor

Geniş Video İzle

Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara paketlerinde değişiklik için harekete geçti. Yönetmelikte yapılacak değişiklikle birlikte artık sigara paketlerinin üzerinde fiyatı yazacak.

16.03.2024 10:19  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigara, puro, sigarillo, nargilelik tütün gibi tütün mamüllerinin üretimi ve ticaretini düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, sigara gibi tütün ürünlerinin paketlerinin üzerine, üretim tarihi ve yerini belirten kodlama bilgisi yerleştirilecek. Tütün mamulünün perakende satış fiyatı, paket üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte "… TL" şeklinde yazılacak.

EMİSYONA SEVİYELERİNE BAKILACAK

Türkiye'de tütün mamulü üretimi yapılabilmesi için, mevcut prosedürlerin yanı sıra bakanlıktan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması zorunlu olacak. Tütün ürünlerinin Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurularında, ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra mevzuatta öngörülen emisyon seviyeleri (bir tütün mamulü tüketildiğinde havaya salınan maddeler) de yer alacak. Sigara için emisyon seviyelerine ilişkin analiz sonuçlarının mevzuatta belirlenen sınırlar içinde olup olmadığına bakılacak.

Kayıtdışı üretimle mücadele kapsamında, firmalara proje tadilatı kapsamında sigara paketleme makinesi için verilen izin, ürün izleme sistemi kurulumu için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Aynı marka ile iç piyasaya arz edilecek tütün mamulleri, aynı kategoride sadece bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilebilecek.

Sigara paketleri değişiyor

Hukuk, Sağlık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sigara paketleri değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Heri Bildiğini sanan şey: Ekonomiyi düzeltecek üst akıl… dolar bile düşer bu kararla 7 3 Yanıtla
  • Özgür Kiday: Yasaklayıp milletin ölmesini engellemeyin aman, üzerine tl yazın… 4 4 Yanıtla
  • Öğrenci, ders sırasında boğazına cisim kaçtı, öğretmen tarafından kurtarıldı
    10:41 Öğrenci, ders sırasında boğazına cisim kaçtı, öğretmen tarafından kurtarıldı

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir öğrenci, ders sırasında boğazına cisim kaçması sonucu soluk borusu tıkandı. Öğretmen tarafından uygulanan heimlich manevrası ile öğrenci kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve öğrencinin durumu iyi olduğu belirtildi.

  • Çamardı'ya Yeni Devlet Hastanesi Müjdesi
    10:33 Çamardı'ya Yeni Devlet Hastanesi Müjdesi

    AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Çamardı ilçesine yeni devlet hastanesi yapılacağını duyurdu. Uzkurt, Çamardı halkına hastane, doğal gaz ve sanayi sitesi gibi birçok projeyi kazandırmaya devam edeceklerini belirtti. AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir ve Çamardı'ya ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri getireceklerini vurguladı.

  • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Toraks Derneği iş birliğinde 'Pulmoner' adlı konferans düzenlendi
    10:24 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Toraks Derneği iş birliğinde 'Pulmoner' adlı konferans düzenlendi

    Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Toraks Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Pulmoner konferansı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansta, Pulmoner Rehabilitasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı ve bu rehabilitasyonun kimlere uygulanabileceği anlatıldı. Ayrıca, Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nde bulunması gereken uzmanlar ve cihazlar hakkında da bilgiler paylaşıldı.

  • Kadınlarda akciğer kanseri vakalarında artış yaşanıyor
    10:05 Kadınlarda akciğer kanseri vakalarında artış yaşanıyor

    Kadınlarda son dönemde akciğer kanseri vakalarında ciddi artış yaşandığı ve bunun da en büyük nedeninin kadınlarda artan sigara alışkanlığı olduğu belirtildi. Sigara alışkanlığının artmasıyla beraber kadınlarda da daha fazla kanser vakaları görüldüğü ifade edildi. Elektronik sigara içmenin de akciğer kanserine neden olan faktörlerden biri olduğu vurgulandı. Kadınlarda akciğer kanseri tanısının daha erken konulabildiği ve bu sayede daha fazla ameliyat edilebilir hastayla karşılaşıldığı da açıklandı. Ayrıca, bir akciğerin alınması durumunda hasta yaşamını tek akciğerle sürdürebileceği belirtildi.

  • Gençlerde Kalp Krizinin En Büyük Sebebi Sigara Kullanımıdır
    09:21 Gençlerde Kalp Krizinin En Büyük Sebebi Sigara Kullanımıdır

    Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, gençlerde kalp krizi neden arttı sorusuna cevap verdi. Alper, obezitenin yaygınlaşması, gizli hipertansiyon ve şeker hastalığı başlangıcı gibi faktörlerin 45 yaş altı kalp krizi riskini arttırdığını belirtti. Ayrıca, gençlerde en önemli risk faktörünün sigara kullanımı olduğunu vurguladı.

  • Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu
    23:38 Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu

    26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah'ı ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen, tedavisinin ardından taburcu oldu.

  • FSM Köprüsü Kolon Kanseri Farkındalığı İçin Mavi Işıkla Aydınlatıldı
    23:11 FSM Köprüsü Kolon Kanseri Farkındalığı İçin Mavi Işıkla Aydınlatıldı

    Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, kolon kanserine dikkati çekmek ve hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla mavi renkle aydınlatıldı. Türk Gastroenteroloji Derneği'nin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen bu etkinlikle, kolon kanseri hakkında bilinçlenme ve erken teşhisin önemi vurgulandı. Kolon kanseri, erken evrede teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır ve erken teşhisle sağ kalım oranı yüzde 90'lara ulaşmaktadır. Bu nedenle, tarama testlerinin farkındalığının artırılması ve risk faktörlerine dikkat edilmesi önemlidir.

  • LÖSEV, Polatlı'da 100 aileye ramazan kolisi dağıttı
    20:55 LÖSEV, Polatlı'da 100 aileye ramazan kolisi dağıttı

    LÖSEV, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte 100 aileye ramazan kolisi dağıttı. Etkinlikte öğrenciler gösteriler sundu ve LÖSEV İncileri Projesi hakkında bilgi verildi. Programın sonunda ise LÖSEV Ankara İl Koordinatörü ve okul yöneticilerine teşekkür belgesi verildi.

  • Çankırı'da Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Yoğunlaştırıldı
    20:01 Çankırı'da Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Yoğunlaştırıldı

    Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında halkın yoğun olarak tükettiği gıda gruplarında denetimleri sıklaştırdı. Fırıncılık ürünleri, unlu mamuller, şekerleme, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri işletmelerine ağırlık verilerek hijyen tedbirlerinin alınması ve son tüketim tarihine uyulması sağlanacak. Tüketici bilincinin artmasıyla Alo Gıda 174 hattına gelen ihbar ve şikayetler de denetimlere katkı sağlıyor.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam 36 bin kişi 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli kadroyla çalışıyor
    19:42 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam 36 bin kişi 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli kadroyla çalışıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bağcılar'da ziyaretlerde bulunarak, 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli kadro ile çalışan kişi sayısının 36 bin olduğunu açıkladı. Ayrıca İstanbul'da 5 ilçenin de bu kanun kapsamına alındığını belirtti.


10:15 Taraftarlar istemiyor Fenerbahçe’ye başkan adayı olan Sadettin Saran’a soğuk duş Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
09:24 Hatay’da Lütfü Savaş ısrarı CHP’ye pahalıya patlayacak gibi Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı Hatay'da Lütfü Savaş ısrarı CHP'ye pahalıya patlayacak gibi! Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı
08:46 Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim
08:32 Yeni emeklilik sistemi geliyor Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak İşte tüm detaylar Yeni emeklilik sistemi geliyor! Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak? İşte tüm detaylar
00:11 Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi
10:20 Sigara paketleri değişiyor Sigara paketleri değişiyor
09:40 Gerilim şimdiden başladı Avcı’dan Fenerbahçe’ye gözdağı Gerilim şimdiden başladı! Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
09:25 Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü
09:08 Fenerbahçe’nin yıldızı Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında yok Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında yok
08:55 Özel’den çok konuşulacak çıkış: AK Partili avukat o görüntüleri bize satmak istedi Özel'den çok konuşulacak çıkış: AK Partili avukat o görüntüleri bize satmak istedi
07:43 Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak’tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı
23:06 Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan “Şikayetçi misin“ sorusuna “Ona tokat atın“ yanıtı Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan "Şikayetçi misin?" sorusuna "Ona tokat atın" yanıtı
22:38 Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi
22:21 Rusya’dan Odessa’ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı
20:53 İstanbul’da Kemal Sunal Müzesi açıldı İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 10:47:32. #1.13#
SON DAKİKA: Sigara paketleri değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement