Sigarayı Bırakan Alakoca, Arkadaşlarına İlham Oldu - Son Dakika
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Sağlık

Sigarayı Bırakan Alakoca, Arkadaşlarına İlham Oldu

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Oğuzhan Alakoca, 27 yıllık sigara bağımlılığını bırakarak 8 arkadaşını da motive etti.

11.02.2025 11:51
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Sigarayı bıraktı, 8 arkadaşına örnek oldu

BURSA - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü UMKE sorumlusu Oğuzhan Alakoca, eşinin yönlendirmesiyle Nilüfer Sağlık Hayat Merkezi'ne başvurarak 27 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu. Alakoca'nın sigarayı bıraktığını gören 8 mesai arkadaşı da merkeze başvurarak sigara bağımlılığından kurtulmayı başardı.

Sigara bağımlılığından kurtulma sürecini aktaran 45 yaşındaki Alakoca, 27 yıldır günde 2 pakete yakın sigara içtiğini belirtti. Sigarayı bırakmasına eşinin vesile olduğunu ve kendisinin haberi olmadan Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurduğunu dile getiren Alakoca, "Sigara bırakma polikliniğinde Doktor Deniz Hanımla tanıştım. Kendisiyle bir sürece başladık, ilaç verdi. 15-20 günlük ilaç kullanımının ardından sigarayı bıraktım. Benimle beraber 8 çalışma arkadaşım da benden örnek alarak sigarayı bıraktı. Onlar için bir rol model olduk. Halen daha benim sigarayı bıraktığıma ikna olmayıp 'O yaptıysa ben de yapabilirim' diyen arkadaşlarım var. Kısmet olursa onları da buraya sigara bırakma polikliniğine yönlendireceğim" dedi.

Alışkanlarından vazgeçti

Sigara bırakmak isteyen insanlara tavsiyeler veren Alakoca, "Ben eşimi iş yerinde bir yere bırakacağım zaman arabada sigara içiyordum artık o yolu bile tercih etmiyorum. Balkonda çok sigara içiyordum artık balkona çok çıkmıyorum. İş yerinde sigara içilen alanda bulunmuyorum. Meyve tüketiyorum. Aslında ben alışkanlıklarımdan vazgeçtim, şimdi yeni kazanımlar elde ettim. Daha güzel kokuyorum, çocuklarıma daha rahat sarılabiliyorum. Örneğin yakından bir arkadaşım geçerken onunla daha rahat sosyal temas kurabiliyorum. Bunlar da beni mutlu ediyor. Birçok arkadaşıma da her zaman tavsiye ediyorum, bu güzelliklerden faydalanın diye. İnşallah bir daha başlamayacağım. Benim için bu olay bitmiştir. Her şeyin kafada bittiğini, her şeyin psikolojik olduğunu insanlara isterlerse bırakabileceklerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kişiye uygun tedavi

Sigara bırakma polikliniğinde bağımlılık durumunu ölçen testlerden sonra kişilere poliklinik hizmeti verildiğine dikkat çeken Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Elif Soyer ise, "Gerek psikososyal düzeyini incelediğimiz gerekse fiziksel bağımlılığını sorguladığımız testler sonucunda kişilere uygun tedaviyi belirlemekteyiz. Şu an Bakanlığımızın sağladığı ücretsiz bir tedavi olan sigarayı bırakma tedavisini uygulamaktayız. Bu tedavi sonrasında danışanlarımızı mutlaka haftalık, aylık kontrollerine çağırmakta onları senelik aramalarla desteklemekteyiz. Sigara bırakma süreci tamamlanan danışanlarımızı çeşitli toplantılarla motivasyonlarını arttırmak üzere etkinlikler düzenlemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sigarayı Bırakan Alakoca, Arkadaşlarına İlham Oldu - Son Dakika

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