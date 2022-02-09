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Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski bir yılda yarı yarıya düşüyor - Son Dakika

Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski bir yılda yarı yarıya düşüyor

09.02.2022 12:34
Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski bir yılda yarı yarıya düşüyor

İnsan sağlığını olumsuz etkileyen sigaranın bırakılmasının üzerinden bir yıl geçmesi durumunda kalp krizi riskinde yarı yarıya azalma görüldüğü bildirildi.

İnsan sağlığını olumsuz etkileyen sigaranın bırakılmasının üzerinden bir yıl geçmesi durumunda kalp krizi riskinde yarı yarıya azalma görüldüğü bildirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Aile Sağlığı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Gamsızkan, yazılı açıklamasında, sigara bırakıldığında insan vücudunda hızlı şekilde fiziksel ve fonksiyonel düzelmelerin başladığını vurguladı.

Sigaraya erken yaşta başlanmasının sağlığı ciddi oranda tehdit ettiğini anımsatan Gamsızkan, "Sigara içenlerin 'Ben bunca sigara içtim. Bıraksam da bu saatten sonra eski sağlığım yerine gelmez ki.' diye düşünmemesi gerekir. Sigara bırakılan süreyle vücutta oluşan düzelme ve değişiklikler oldukça umut verici." ifadesini kullandı.

Gamsızkan, damar sistemine yapılan hasar göz önüne alındığında, sigara bırakıldıktan sonra kan basıncı ve nabzın giderek normale döneceğini, kan dolaşımının düzeleceğini aktararak, şu bilgileri paylaştı:

"24 saat sonra vücut karbonmonoksitten temizlenir. 48 saat içinde mide bağırsak sisteminin fonksiyonel olarak işlevi artar, peptik ülser ve gastrit akut etkileri kaybolur. 72 saat sonra hava yollarının gevşemesi sonucu nefes alıp verme rahatlar, sekresyon miktarı artar ve hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışır. 3 ay içinde immün sistem güçleşir ve böylece üst solunum yolları etkeni virüslere karşı daha dirençli hale gelinir. Yaklaşık 6 ve 9 ayda akciğer fonksiyonlarında yüzde 5-10 oranında düzelme gözlenir. 1 yıl sonra kalp krizi riski yüzde 50 azalır. 3 ve 5 yıl içinde de sigaranın neden olduğu kanserlere yakalanma risklerinde yüzde 50'ye varan azalmalar görülür."

"Sigarayı azaltarak değil, birden bırakın"

Zerrin Gamsızkan, sigarayı birden bırakan kişilerde daha başarılı sonuçlar alındığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Nikotin reseptörleri bir kez uyarıldıktan yaklaşık 2-4 saat sonra tekrar nikotin maddesini talep eder. Azaltarak sigara bırakmayı deneyen bir insan, iki sigara arasını uzatmak durumundadır. Bir sonraki sigara için saat sayan biri için sigara içme dürtüsü daha çok hissedilecektir ve bu durum sigara içme arzusunu artıracaktır. Gün içinde azaltılmış her sigara, içilmek için büyük beklentiyi ortaya çıkararak sigaranın o kişi için değerli ve vazgeçilmez nesne olarak algılamasına neden olacaktır. Yapılan çalışmalar da azaltarak bırakmaktan ziyade sigaranın birden bırakılmasının daha başarılı sonuçları olduğunu söylemektedir."

Sigara bırakmada kişiye özel tedavi yöntemlerinin bulunduğunu aktaran Gamsızkan, Alo 182 üzerinden randevu alınarak muayene, danışmanlık ve tedavi hizmeti alınabileceğini kaydetti.

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Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Krizi, Sigara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski bir yılda yarı yarıya düşüyor - Son Dakika


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